Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

22.01.2021, 22:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса COVID-19. Он сообщил об этом в Twitter.

Гейтс написал, что получил свою первую дозу на этой неделе и после прививки чувствует себя прекрасно.

“Одним из преимуществ 65-летнего возраста является то, что я имею право на вакцину от COVID-19”, – отметил Гейтс.

Он поблагодарил всех ученых и участников испытаний вакцины.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

Гейтс не уточнил, препаратом какой фирмы была сделана прививка. В США зарегистрированы две вакцины – Pfizer/BioNTech и Moderna. Обе вакцины вводят двумя дозами, но с разным интервалом: Pfizer/BioNTech – через три недели, Moderna – через 28 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. В стране подтвердили 24,6 млн случаев COVID-19, умерло 410,3 тыс. человек.

—