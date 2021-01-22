 

Сгоревший в Харькове пансионат для престарелых был незаконно подключен к коммунальным сетям – Чернышов

22.01.2021, 22:22, Новости дня
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Пансионат в Харькове, во время пожара в котором 21 января погибло 15 человек, не имел разрешений на подключение к коммунальным сетям.

Об этом 22 января в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

“Что известно сейчас? Здание построено незаконно, не введено в эксплуатацию, незаконно подключено к сетям, организован в этом здании незаконный пансионат так называемый для людей преклонного возраста, и это, конечно, ужас”, – сказал он.

Министр подтвердил, что информация о таком специализированном заведении “отсутствует в реестре предоставителей социальных услуг”.

“Мы, конечно, установим все обстоятельства произошедшего”, – заявил Чернышов.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл президент Владимир Зеленский. Он посетил место пожара.

В связи с гибелью людей в Харькове 23 января в Украине объявлен траур.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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