Убийца двух человек в Одессе рассказал о ритуале, в ходе которого убил своего отца

22.01.2021, 22:22, Новости дня

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В Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве Дмитрию Пономаренко. Он будет находиться под стражей два месяца, пишет Думская.

Адвокат подозреваемого просил избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Пономаренко сознался в содеянном, заявил, что сожалеет, и попросил отправить его за решетку.

“Я совершил убийство своего отца. Я был под влиянием всего… и сейчас понимаю, что на меня прицелены все взгляды”, – цитирует Пономаренко Сегодня.

Мужчина рассказал журналистам, что “возомнил себе, что может убить”: “Это все самонакрут мой. Был ритуал, в котором я сам себя убеждал, что все вокруг наблюдают за мною и я за всеми. Что я выполняю и ваши приказы в том числе”, – заявил он.

На вопрос журналиста о том, понял ли он, что не является богом, Пономаренко ответил: “Я понял, что все мы об этом помним и забываем. Я раскаиваюсь в содеянном”.

По данным “Думской”, Пономаренко женат, у него есть четырехлетний сын. Официально он безработный, но трудился неоформленным. Незадолго до убийства хотел уволиться.

Фото: dumskaya.net

Пономаренко задержали 20 января. “Думская” писала, что голого и окровавленного жителя Одессы с человеческой головой в руках и обмотанного внутренностями увидели на улице прохожие. По данным полиции, он убил своего отца и 32-летнего мужчины, который снимал у его отца комнату.

По данным “Страны”, убийство он совершил в состоянии наркотического опьянения, а полиции заявил, что считает себя богом, который принес себе жертву, потому что про него забыли.

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