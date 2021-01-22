 

Партия «Новые люди» усомнилась в эффективности незаконных акций протеста

22.01.2021, 22:20, Новости дня
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России нужны перемены без потрясений, а незаконные акции протеста сейчас сработают только в пользу ультраконсервативных элит. Об этом говорится в заявлении партии «Новые люди».

«Завтра в городах РФ запланировано проведение несанкционированных акций. «Новые люди» последовательно утверждают, что стране нужны перемены без потрясений. Мы понимаем тех, кто рассержен и недоволен происходящим, но предлагаем задуматься о форме и содержании. Последует ли за выходом на акции настоящий, ощутимый, полезный для всех результат? Эмоциональные действия, которые отличают живых, настоящих людей, в этом конкретном случае сработают в пользу ультраконсервативных элит», – сказано в заявлении в Telegram-канале партии.

По сообщению партии, они используют этот протест как аргумент, что любая оппозиция – это хулиганы, нарушающие закон, и продавят очередное закручивание гаек. «Политическая система еще больше закостенеет, а выиграет от этого коллективная партия ренты. Так было уже не раз и не два», – подчеркивают «Новые люди». 

В партии отмечают, что фундаментальные перемены возможны только эволюционным путём, системной ежедневной работой. «Нам не нравится, как происходит сегодня взаимодействие власти и общества при организации массовых мероприятий, но менять эту форму необходимо в правовом поле», – отмечается в сообщении. 

«Новые люди не будут участвовать в акциях 23 января, – отмечается в заявлении партии. – Мы также призываем правоохранителей действовать строго по закону и не применять силу к мирным гражданам».

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Родителей просили оградить своих детей от участия в подобных мероприятиях. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях «может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений».

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.



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