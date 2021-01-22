Украинская «Мотор Сич» модернизирует грузинские военные вертолеты

22.01.2021, 22:20, Новости дня

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Украинская компания «Мотор Сич» модернизирует грузинские военные вертолеты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на сообщение Минобороны Грузии.

Делегацию Украины принял министр обороны Ираклий Гарибашвили, который обсудил вопрос совместных проектов в плане развития грузинского ВПК. Стороны также договорились о модернизации украинской компанией вертолетов Ми-8 грузинской армии. С этой целью подписан меморандум о сотрудничестве с флагманами грузинского военно-промышленного комплекса – «Дельтой» и «Авиастроителем».

Сколько вертолетов модернизируют украинцы, не сообщается. Минобороны Грузии в последнее время активно работает над восстановлением и модернизацией ВВС.

Ранее сообщалось, что Грузия решила наладить производство беспилотников на базе местного ВПК совместно с иностранными партнерами.