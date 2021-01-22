Мнение: Когда мы будем жить лучше Португалии, как избавиться от долгов и кто является бедным в России

22.01.2021, 22:04, Разное

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1. Россия по ВВП (ППС) на душу населения последние несколько лет находится на уровне развитых стран Евросоюза, пусть даже и менее зажиточных. По данным МВФ, Греция богаче нас на 10%, Португалия – на 20%. С учётом широкой погрешности в расчётах ВВП (ППС), можно утверждать, что подушевая продуктивность нашей экономики примерно такая же, как у греков и португальцев. Но означает ли это, что и уровень жизни у нас такой же? Вот что об этом пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/891197.html

…часто возникает вопрос: если мы догнали по ВВП (ППС) Португалию или Грецию, то почему мы не живём так же,

Это всё равно что сравнивать двух людей, работающих в одной компании. Один получал заплату 150 000 рублей на протяжении 30 лет (получив 54 млн за весь срок), а второй – 30 000, и только 2 последних года получил повышение зарплаты до 150 000 рублей (14,4 млн за весь срок).

Второй тратил половину зарплаты на еду, с трудом часто занимая, покупал товары длительного пользования и жил в коммуналке – в комнате в 16 метров доставшейся от советской бабушки, а вместо отпуска возился на садовом участке, выращивая овощи, чтобы снизить затраты на еду.

Первый же, тратя 30 000 на еду и 30 000 на товары длительного пользования, откладывал денежку, ездил на море, занимался здоровьем, ежемесячно откладывал треть зарплаты на улучшение жилищных условий. У него есть банковские сбережения в несколько миллионов рублей. За 30 лет он прибрел недвижимость по 40 метров на каждого члена семьи, а также пару машин, и теперь живет у моря с бассейном во дворе, среди виноградников.

Когда второй сравнился с ним в зарплате, ему ещё пришлось поначалу выплачивать долги, накопленные за то время, когда он получал 30 000. Так что он пока только успел немного отложить, – тысяч 200, – и пристроить балкон в коммуналке. Но чтобы жить как первый, ему надо получать 150 000 не 2 года, а ещё лет 20.

Пока западные страны, включая даже таких аутсайдеров, как Греция и Португалия, накапливали в течение 20 века свои капиталы, Россия то грабила сама себя в ходе революции, то долго и тяжело воевала, то строила уравнительный социализм, при котором у большинства граждан попросту не было возможностей и стимулов копить богатство (за попытки накопления в СССР можно было как минимум получить проблемы, а как максимум лишиться свободы или жизни).

2. Процедура банкротства в России стала доступнее, и народ массово ринулся банкротиться, то есть обнулять свои долги, чтобы избавиться от необходимости возвращать их банкам:

https://lenta.ru/news/2021/01/15/bankroot/

Количество банкротств россиян взлетело более чем на 70 процентов по итогам 2020 года. Всего обанкротились 119 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ».

Десятки тысяч должников стали сами инициировать эту процедуру (в 94,5 процента случаев). Эксперты связывают масштабную волну банкротств со снижением доходов населения и удешевлением процесса банкротства. Кроме того, негативные последствия личного банкротства не очень существенны, указывают эксперты. Большинство банкротов работали в сфере торговли и строительства.

При этом количество банкротств компаний снизилось за год почти на 20 процентов. Это объясняется частичным мораторием на банкротство, который был введен на фоне пандемии коронавируса.

3. Дискуссионное мнение о том, кто является бедным в России:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/fenomen-russkogo-gastarbaitera-pochemu-ih-ne-suscestvuet-5fff7efc96f6d30d4c7b59a3

А где русские гастарбайтеры? Вот смотрите, про миллионы украинских зробитчан, работающих в России и Польше мы знаем. Про немалое количество белорусов тоже (один из них у меня после матча Россия-Голландия на Евро 2008 российский флаг спер, еле догнали), про молдаван, работающих на стройках и отделке квартир, мы тоже в курсе. Я уж молчу про гостей из солнечных стран. Знаю про нашествие китайцев на Дальнем Востоке, про грузин, армян, работающих в России тоже знаю. Знаю про турок, наводнивших Европу, и особенно Германию, про арабов, оккупировавших Францию знаю. Но я ничего не слышал про миллионы русских, работающих в других странах. Нет, не тех, кто перебрался туда на ПМЖ, не учёных и программистов, сваливших за лучшей жизнью, пользуясь своей востребованностью в мире. Не про них речь. Я про тех, кто моет сортиры в Германии или собирает яблоки в Польше. Я говорю про тех, чьи семьи здесь, а они работают там, высылая домой деньги. Я говорю про классических зробитчан и гастарбайтеров. Их нет!

Но почему? Я ведь даже не привожу сейчас в пример, скажем, поляков или прибалтов, у них все-таки ЕС, работай где хочешь, но те же украинцы повалили массово в Польшу задолго до безвиза. Почему не повалили русские, ни в Польшу, ни в Германию, ни в Китай? Нет вообще такого явления как “русский гастарбайтер”.

Знаете почему? Я догадываюсь. Россия неоднородна, есть более обеспеченные регионы, есть менее. И это не только Москва и Питер, это Казань, это Краснодар, это Калуга, Белгород, Тюмень и ряд других регионов, включая те, где работают вахтовым методом. И те, кто хотел бы найти лучшую долю, уже нашли её здесь, в России. Кстати, бывая на заводах по России, например на ЮЗТС в Краснодаре, или на Ростсельмаше в Ростове, я там вижу много приезжих из других регионов, тех, кто не ждет пока ему принесут все на блюдечке, с голубой каемочкой, а сам строит свою судьбу. Русским не нужно уезжать за рубеж, потому что в России полно работы.

Но кто же те самые 20 млн бедных? А это те, кто не хочет ничего менять. По разным причинам. Большая их часть – те, кто получает зарплаты в конвертах. Их всё устраивает. Это ИПшники и самозанятые, которые не показывают все свои доходы. Это женщины, работающие для удовольствия, чтобы не сидеть дома, пока их мужья зарабатывают вполне неплохо. Это алкаши, подрабатывающие в период выхода из запоя на очередную бутылку. Это студенты, нарабатывающие опыт, или просто сидящие на шее у родителей, и подрабатывающие курьерами, чтобы затусить на выходных в клубняке.

Конечно, есть среди бедных и реально бедные, матери одиночки, попавшие в сложную ситуацию. Есть просто слабовольные, не способные не то что в другой город уехать, они даже с работы уволится неспособны, им просто страшно от одной мысли о заявлении по собственному. Такие бедные есть в России, есть они и в других странах, были они и в СССР. Но основная масса это не они.