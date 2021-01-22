 

Угонщики вернули больной старушке машину

22.01.2021, 21:46, Разное
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В городе Бари на юге Италии произошла история, которая показывает, что некоторые моральные границы имеются даже у тех, кто выбрал своим промыслом нарушение закона. Одна итальянка рассказала о том, что кто-то угнал Fiat Dolbo – единственное средство передвижения ее пожилой матери, страдающей рассеянный склерозом. Автомобиль был оборудован специальным пандусом и инвалидным креслом.

Женщина попросила у угонщиков вернуть машину, поскольку без нее ее матери практически невозможно перемещаться. Удивительно, но ее просьба дошла до воришек и те действительно отдали ранее угнанный автомобиль законной владелице, передает “Царьград”. “У нас тоже есть сердце”, – объяснили они и добавили, что не знали о болезни владелицы машины.



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