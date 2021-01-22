 

Замглавы МИД Польши – Байден защитит восточный фланг НАТО от «ненадёжной» Москвы

22.01.2021, 21:32, Новости дня
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Джо Байден продолжит поддерживать американскую активность на восточном фланге НАТО, в том числе в Польше, заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. В беседе с Polskie Radio он выразил уверенность в том, что наученный горьким опытом неудавшейся перезагрузки с Россией, Байден и впредь не будет доверять кремлёвским партнёрам и будет рассматривать Москву как угрозу миру в Европе.


Reuters

«Первые решения Джо Байдена станут своего рода отличающим элементом от политики его предшественника», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. В интервью Polskie Radio он объяснил отсутствие Дональда Трампа на церемонии присяги своего преемника глубоким политическим спором, который на настоящий момент царит в США. При этом он находит поздравления в адрес соперника, как после спортивных состязаний, хорошей традицией. 

«Отношения на линии Брюссель — Вашингтон и Берлин — Вашингтон во время президентского срока Дональда Трампа складывались по мысли Трампа, а не в соответствии с идеями Ангелы Меркель или брюссельской политической элиты», — подчеркнул он. Но сегодня, по его мнению, отношения между европейским мейнстримом и администрацией демократов в Вашингтоне будут становиться теснее. Дипломат также предполагает, что в американских дебатах обязательно будет присутствовать и досконально изучаться китайская тематика. «Растущая роль Китая — это очень большой вызов для США», — добавил он. 

В плане отношений на линии Вашингтон — Москва замминистра не ожидает больших изменений. Он напоминает, что ещё во во время президентского срока Барака Обамы Джо Байден не выступал сторонником идеи перезагрузки с Россией. «Урок, извлечённый из этой перезагрузки, наглядно показал Байдену, что партнёрам в Кремле просто-напросто нельзя доверять», — объяснил Пшидач. 

Он также уверен в том, что американская активность на восточном фланге НАТО будет сохранена. Военное присутствие в Польше будет иметь своё продолжение, впрочем, как и поддержка Украине. «США будут воспринимать Россию как угрозу миру в Европе», — резюмировал в интервью с Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.



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