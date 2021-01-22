Шрёдер призывает радикально реформировать Европу

22.01.2021, 21:32, Новости дня

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Пандемия коронавирусной инфекции и политические встряски в разных регионах наглядно продемонстрировали реальные границы ЕС, пишет экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в статье для Handelsblatt. По его мнению, необходимо срочно реформировать Евросоюз, чтобы его члены отказались от существенной части своего суверенитета. Европа оказалась на распутье, и в этой критической ситуации отсутствие координации, нарастающие экономические проблемы и постоянные разногласия могут привести ЕС к краху, предостерегает политик.



Reuters

Европа в настоящий момент оказалась на распутье, отмечают в статье для Handelsblatt бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и аналитик Грегор Шёлльген. Из-за «политического саморазрушения» Америки, которая некогда была главным партнёром ЕС, а также сложных и запутанных отношений с Россией и Китаем, экономических проблем и отсутствия реальной координации действий в тяжёлый период пандемии Европейский союз сейчас переживает глубокий кризис, подчёркивают авторы.

Из-за «неустойчивой конструкции» ЕС пандемия, словно вспыхнувшая искра, разожгла и обнажила все его слабости и недостатки. «Былая уверенность в его перспективах развеялась, словно дым, и стало понятно, что невозможно больше игнорировать действительность и делать вид, что всё по-прежнему в порядке», — говорится в статье. За последние 30 лет мир очень сильно изменился. Поэтому и наше настоящее невозможно больше ограничивать средствами и методами эпохи окончания холодной войны, поясняют авторы.

Уже пора задать правильные вопросы, даже если ответы на них окажутся неприятными, и поставить Евросоюзу «безжалостный диагноз», чтобы сделать хотя бы первый шаг в направлении выхода из кризиса, подчёркивается в статье. Ведь не случайно получилось так, что Европа в кризисный период пандемии не смогла скоординировать должным образом усилия в сфере здравоохранения — поскольку в каждой стране эта система до сих пор организована по-своему, констатирует Handelsblatt.

Это выгодно таким странам, как Германия, сделавшим ставку на последовательную и упорядоченную политику, благодаря чему эти страны (в отличие от многих других) оказались в состоянии выполнять требования, предъявляемые правительством в кризис, поясняется в статье. Благодаря миллиардным запасам Федерального агентства по труду и системе обязательного медицинского страхования, Германии удалось правильно организовать и профинансировать соответствующие санитарные меры. В итоге она пошла в условиях этого кризиса «своим путём», не координируя свои действия с остальными.

И примерно то же самое можно сказать о большинстве других аспектов политической и общественной жизни, подчёркивается в статье: «Дальше так продолжаться не может. Если Европа хочет иметь будущее, ей следует стать чем-то большим, чем просто удобно устроенным и свободным от пограничного контроля внутренним рынком с частично общей валютой и хорошо работающим антикризисным механизмом». Для «выживания европейского проекта», о чём в марте 2020 года говорил французский президент Эммануэль Макрон, этого точно недостаточно, предупреждают авторы.

Как полагает Шрёдер, Европе необходим своеобразный революционный эмоциональный подъём, некий «дух основателя», без которого 70 лет назад основатели нынешней Европы ни за что не справились бы с этим начинанием. «Конечно, есть большая разница между тем, сколько партнёров сидят «в одной лодке» — всего шесть или целых 27 (или 19 — по количеству членов еврозоны). Но если ждать, пока все займут свои места на борту, революцию придётся отложить. А если Германия не вступит на борт, то она и вовсе не состоится», — отмечается в статье.

При этом огромные суммы кредитных долгов наглядно демонстрируют, что «ремонтные работы» внутри Евросоюза в рамках нынешней системы остаются безуспешными, подчёркивают авторы: «Без распределения долгов между всеми членами ЕС, которое станет возможным лишь после концептуального переоформления всего пакета европейских соглашений, эту долгосрочную проблему решить не удастся». Конечно же, дальнейшее развитие валютного и фискального союза сопряжено и с определёнными рисками. Но тем, кто этого слишком боится, «вообще не стоит участвовать в реорганизации Европы», говорится в статье.

Вместе с тем, учитывая условия, на которых еврогруппа после тяжёлого финансового кризиса 2008—2009 годов согласилась помочь некоторым своим наиболее пострадавшим членам, необходимо действовать сейчас особенно осторожно, предупреждает Handelsblatt. Ведь резкое сокращение бюджетных расходов, которого руководство ЕС тогда требовало от получателей помощи, осуществлялось в значительной степени именно за счёт сферы здравоохранения, напоминают авторы. Было бы близоруко и неразумно предоставлять этим страны всё новые и новые кредиты, заставляя их попадать во всё новые и новые ловушки.

«Именно нам, немцам, следует понять, что страны Южной Европы — это не просто популярные курорты, а гаранты экономической стабильности Европы», — подчёркивается в статье. Ведь даже после выхода Великобритании из состава ЕС около 53% немецкого экспорта по-прежнему поступает в страны Европейского союза. «А значит, такие страны, как Греция, Италия, Испания или Франция, — это гарантия наших рабочих мест и нашего благосостояния. Так что понятно, что во времена экзистенциального кризиса мы несём свою часть ответственности за их стабильность и выживание», — констатирует Handelsblatt.

По мнению авторов, с учётом этих обстоятельств принятое летом 2020 года решение профинансировать больше половины «помощи на восстановление» после вспышки коронавируса за счёт распределения долгов «на всех» можно считать первым шагом в правильном направлении. То же самое можно сказать и о компромиссе по поводу так называемого государственно-правового механизма, достигнутого в ноябре, полагает Шрёдер. Этот механизм позволит лишать вспомогательных средств из различных европейских фондов страны, которые «нарушают обязательные к исполнению принципы правового государства», отмечает Handelsblatt.

В нынешней ситуации у Европы просто «нет выбора», подчёркивается в статье: «Если она не хочет потерпеть окончательный и бесповоротный крах, некоторые страны, в частности, её сильнейшая экономика — Германия, а также ядерная держава Франция должны действовать». И подобные прецеденты в истории уже были, напоминают авторы: в 1951 году шесть государств основали так называемое Европейское объединение угля и стали, ставшее предтечей нынешнего ЕС. А в 1999 году 11 членов ЕС, включая шесть его сооснователей, после многолетней подготовительной работы ввели единую валюту евро, отказавшись от важного признака национального государственного суверенитета. Поэтому многое говорит за то, чтобы инициатива к созданию новой Европы была сформулирована в кругу этой так называемой еврогруппы, поясняют авторы.

По их мнению, в число важнейших принципов, которые предстоит согласовать инициаторам, входит принятие решений большинством голосов, а также возможность введения действенных санкций (вплоть до исключения из рядов ЕС) по отношению к странам-членам, отказывающимся исполнять совместно согласованные правовые нормы или придерживаться совместных решений. Плюс дальнейшее развитие валютного и фискального союза, определение закрытой единой европейской правовой системы, согласование обязательной к исполнению и последовательной стратегии в сфере ресурсов, энергетики и охраны окружающей среды — а также создание «наднациональной» армии.

Европе необходима собственная армия, причём следует настаивать, чтобы она получила право воспользоваться в случае необходимости французским ядерным оружием, говорится в статье. До сих пор Париж решительно выступал против этого пункта, поэтому предложение Макрона начать диалог с европейскими партнёрами по поводу этих систем обязательно нужно принять, рекомендуют авторы: «Каждый шаг, способный продвинуть нас к выходу из тупика, в котором европейская оборонная политика находится вот уже более 70 лет, должен быть сделан — это того стоит».

Беспомощность Европы в военной сфере просто позорна, а также довольно опасна, подчёркивается в статье: «Ведь без собственной армии, которую можно было бы задействовать в глобальных масштабах, Европа в опасных ситуациях не сможет решать будущие задачи, не имея при этом возможности полагаться на американскую поддержку». А поскольку НАТО в последние 30 лет тоже переживает не лучшие времена, создание такой армии послужит решающей предпосылкой, чтобы вновь «превратить закостенелый альянс в дееспособное партнёрство», пишет Handelsblatt.

«Времена, когда мы, европейцы, могли позволить себе расслабиться и оставить урегулирование кризисов на откуп американцам, да ещё отпускать при этом высокомерные комментарии, остались в прошлом», — предупреждают авторы. По их прогнозам, уже в обозримом будущем США выведут свои силы из горячих точек в Африке и Азии. То есть из регионов, развитие которых не имеет для них существенного значения, — в отличие от Европы, для которой благополучие там жизненно необходимо, подчёркивается в статье: «Учитывая всё это, у нас нет другого выбора, кроме как активно действовать там (в случае необходимости и с применением военной силы)».

При этом Германия не может позволить себе отдавать решение военных задач на откуп другим, отмечает Шрёдер. «Конечно, решения по отправке сил бундесвера в другие регионы мира в каждом отдельном случае должны приниматься отдельно. Но если регулярно оставлять решение подобных задач другим, это приведёт не только к разрушению с таким большим трудом достигнутой европейской солидарности, но и к тому, что европейцы разуверятся в том, что задачи можно решать лишь сообща», — поясняется в статье.

Это касается и кризиса с наплывом беженцев, за причины которого европейцы тоже частично несут ответственность на протяжении последних десятилетий, пишет Handelsblatt. «Мы всё это игнорировали. Мы гнали от себя такие мысли. Мы верили, что сможем отделаться «милостыней» нуждающимся. Теперь же настал момент, когда стратегическая превентивная интервенция будет запоздалой. Нам остаётся лишь бороться с войнами и массовыми убийствами, с пожарами и потопами, с эпидемиями и другими проблемами непосредственно «на земле»: всеми средствами, быстро, точечно, массивно и (если, как в случае с терроризмом, нет иного выхода) с применением оружия. Всё это нам, европейцам, будет по силам, если наш общий дом будет стоять на прочном фундаменте», — подчёркивают авторы.

Необходимо сначала заложить прочный фундамент, а потом уже возводить общеевропейский дом, чтобы ни в коем случае не повторять конструктивную ошибку нынешнего Европейского союза, который был заложен подписанием Маастрихтского договора в феврале 1992 года и лишь «зацементирован» снаружи последующими соглашениями, говорится в статье. Если инициаторам нужен политический союз, действительно достойный называться Европейским, то им следует безоговорочно отказаться от значительной части своего национального суверенитета.

«Если они это сделают, то обязательно смогут убить «Маастрихтского монстра» — этот 250-страничный компромисс, с помощью которого главы государств и правительств, не осмелившись на «новое начало», пытаются перенести выживший порядок с разделённого мира на мир глобализованный. Шанс на то, что Европе удастся продавить это и другие решения, невелик. Но он есть. И мы должны им воспользоваться», — заключает Handelsblatt.