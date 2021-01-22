 

«Играм быть!» – организаторы развеяли слухи об отмене Олимпиады в Токио

22.01.2021, 21:32, Новости дня
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Организаторы Олимпиады в Токио опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что японские власти в приватных беседах обсуждают «неизбежный срыв» соревнований из-за пандемии. По словам чиновников, все участники подготовки Игр полностью сосредоточены на том, чтобы провести их этим летом, передаёт CNN.


Reuters

Японское правительство твёрдо уверено, что Олимпиада в Токио состоится. С таким заявлением выступили организаторы соревнований после того, как в СМИ появились неподтверждённые сведения о «неизбежной отмене» Игр, передаёт CNN.

Ранее британская The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщила, что власти Японии в частных беседах пришли к выводу, что Олимпийские игры не могут быть проведены из-за продолжающейся пандемии. Однако официальные лица в Токио поспешили опровергнуть эту информацию.

В своём заявлении организаторы Токио-2020 заявили, что премьер-министр Ёсихидэ Суга заверил их, что намерен провести Олимпиаду. По их словам, они делают всё, чтобы гарантировать продолжение подготовки к соревнованиям и принятие всесторонних мер противодействия инфекции.

«Все наши партнёры, участвующие в подготовке, включая национальное правительство, власти японской столицы, оргкомитет «Токио-2020», МОК и МПК, полностью сосредоточены на том, чтобы провести Игры этим летом, — говорится в заявлении. — Мы надеемся, что повседневная жизнь сможет нормализоваться как можно скорее, и мы продолжим прилагать усилия, чтобы подготовиться к безопасным и надёжным Играм».

Выступая в парламенте в пятницу утром, Шуга сказал, что Игры «станут символом преодоления человечеством нового коронавируса и шансом продемонстрировать всему миру восстановление Японии после разрушительного землетрясения [2011 года] и цунами». «Мы полны решимости тесно сотрудничать со столичным правительством, оргкомитетом «Токио-2020» и МОК, чтобы обеспечить безопасную и надёжную Олимпиаду», — добавил премьер.

Другие олимпийские чиновники также поспешили опровергнуть утверждения, сделанные The Times. В том числе генеральный директор Олимпийского комитета Австралии Мэтт Кэрролл.

«К сожалению, мне необходимо отреагировать на необоснованные слухи о том, что Игры в Токио будут отменены, слухи, которые только усиливают беспокойство у спортсменов», — заявил он журналистам в пятницу.

«Играм в Токио быть. Пламя зажжётся 23 июля 2021 года. Сегодня днём премьер-министр Японии вновь подтвердил это», — подчеркнул Кэрролл.



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