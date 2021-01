“Все, что когда-либо будет, уже было”. Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников “Симпсонов” вновь заговорить о пророчествах мультсериала

22.01.2021, 21:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Поклонники американского мультипликационного сериала “Симпсоны” утверждают, что образ нового вице-президента США Камалы Харрис, который она продемонстрировала 20 января на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, похож на тот, в котором запечатлена новоизбранный президент США Лиза Симпсон в 17-й серии 11-го сезона под названием “Барт в будущее” (Bart to the Future).

Издание “ГОРДОН” представляет подборку коллажей, созданных пользователями Twitter, на которых прослеживается сходство образов американского политика и мультипликационной героини.

Помимо того, что наряды Харрис и героини мультфильма совпадают по цвету, крою и подбору аксессуаров, их также объединяет то, что обе заняли свои руководящие должности после окончания президентской каденции Дональда Трампа.

ВИДЕОВидео: / YouTube

“Камала Харрис – на самом деле Лиза Симпсон”, – пишут пользователи сети.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it * pic.twitter.com/82yTgsu09o

— the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

“Камала Харрис оделась в честь Лизы Симпсон – да или нет?” – обсуждают интернет-пользователи.

Did Kamala dress in purple in honor of Lisa Simpson, Y/N. https://t.co/VmuTWuCBMo

— Tara Seshan (@tarstarr) January 21, 2021

“Симпсоны” сделали это снова. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что Лиза Симпсон предсказала инаугурацию Камалы Харрис”, – утверждают поклонники мультсериала.

The Simpsons have done it once again. I think it is safe to say Lisa Simpson predicted Kamala Harris’s inauguration outfit. pic.twitter.com/9UY6zMUN9c

— Sam Adékunle (@samoflagos) January 21, 2021

“Да, все, что когда-либо будет, уже было в “Симпсонах”. Они сделали это еще раз”, – комментируют образ Харрис в сети.

Yeah, everything that ever will be has already been on “The Simpsons”. They have done it once again

Lisa Simpson becoming the @VP in 2000 and wearing the same dress and outfit @KamalaHarris wore in her Oath taking ceremony 21 years later pic.twitter.com/XLUkY5Zgpb

— Ajai Sharma (@baawarchiii) January 22, 2021

Американский мультипликационный сериал “Симпсоны” впервые вышел на экраны 17 декабря 1989 года на телеканале FOX Network и продолжается до сих пор, став самым длинным мультфильмом за всю историю мультипликации.

Семью Симпсонов придумал карикатурист Мэтт Грейнинг. Он назвал персонажей в честь членов собственной семьи: Гомер, Мардж, Лиза, Мэгги и Барт. Чтобы сделать героев более запоминающимися, Грейнинг решил, что они должны быть ярко-желтыми.

Журнал Time в 1998 году назвал Барта Симпсона одной из самых влиятельных персон столетия, а журнал Men’s Health в 2005 году отметил Гомера как философа десятилетия.

Сходство образов Харрис и Лизы Симпсон – не первое такого рода предсказание сценаристов мультсериала.

Ранее они в том числе напророчили президентство Дональду Трампу, предсказали появление видеозвонков и популярность Google, пишет Elle Girl.

Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов из Индии и Ямайки. Она стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента США.

—