 

Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок

22.01.2021, 21:28, Новости дня
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Американский актер Джордж Клуни и актриса Мишель Пфайффер, сыгравшие главные роли в мелодраме “Один прекрасный день”, спустя 25 лет после премьеры фильма встретились в формате онлайн, чтобы обменяться воспоминаниями.

Запись разговора голливудских актеров опубликована 21 января на YouTube-канале издания Variety.

– Это был мой первый студийный фильм, и я очень нервничал, когда приходил и читал сценарий вместе с тобой, – вспомнил актер, обращаясь к Пфайффер.

Она, в свою очередь, припомнила ему случай, когда он пришел на съемки пьяным. Клуни поддержал разговор, рассказав, как все было.

По его словам, он напился в свой выходной вместе с другом, который сейчас является его партнером в компании, производящей текилу.

– Я был в Нью-Йорке. Мы выпили водки или что-то в этом роде. Потом я пришел домой в 1.00 и был изрядно пьян. Проснулся в 5.00 и подумал, что чувствую себя нормально. Потом посмотрел в зеркало и подумал: “Ой, я все еще пьян”. Добрался до съемочной площадки, мы подошли к трейлеру, я сел, ты посмотрела на меня и сказала: “Ты все еще пьян”, – поделился он воспоминаниями.

Клуни напомнил, что в тот день им удалось снять сцену с первого раза, а он при этом старался с помощью спрея безуспешно замаскировать исходивший от него запах алкоголя.

В продолжение диалога Клуни также рассказал коллеге, что в последние 20 лет сосредоточен на режиссуре, объяснив свой выбор нежеланием беспокоиться о том, что о нем, “60-летнем”, подумают, когда он будет проходить кастинг.

Премьера картины режиссера Майкла Хоффмана “Один прекрасный день” состоялась в 1996 году.

По сюжету, герой Клуни и героиня Пфайффер оказываются заложниками обстоятельств, их отношения начинаются с неприязни, которая в ходе развития сюжета трансформируется в нежные чувства.



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