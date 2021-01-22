Кипр разрешил въезд туристов с 1 марта

22.01.2021, 21:28, Новости дня

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Власти Кипра сняли (.pdf) ограничения на авиасообщение с 56 странами мира, в том числе с Украиной. Об этом сообщается на сайте министерства туризма Кипра 15 января.

Въезд туристов из всех стран будет возможен с 1 марта.

Все страны, с которыми Кипр имеет авиасообщение, будут разделены на несколько категорий: “зеленую”, “оранжевую” и “красную”. Туристам из стран “зеленой” зоны не нужно иметь при себе результаты теста на коронавирус COVID-19. Туристы из “оранжевой” зоны должны будут при прибытии на Кипр иметь отрицательный тест. Туристы из “красной” зоны будут обязаны сдавать тест как перед полетом на Кипр, так и по прибытии.

Список стран той или иной зоны может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Категоризация стран будет осуществляться на основе оценки Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в случае, если страна отсутствует в списках ECDC, она будет оцениваться отдельно правительством Кипра.

В декабре 2020 ведомство заявляло, что переходный период к новой для Кипра системе категоризации начнется с 15 января и продлится до 28 февраля включительно. Но ввиду беспокойства из-за нового штамма вируса начало переходного периода перенесено на 1 февраля. Власти страны ожидают, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предоставит больше информации о новом щтамме.

Кипр был последним государством Европейского союза, где были обнаружены больные COVID-19, это произошло 9 марта.

С 28 августа Кипр открыл свои границы для определенных категорий граждан. Въехать могли обладатели гражданства, вида на жительство или специального разрешения от правительства, а также члены их семей. При прибытии также был обязателен тест на COVID-19.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

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