Эксперт: РФ должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter и Facebook

22.01.2021, 21:26, Новости дня

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«Это первый мировой прецедент такого рода. И он опасен для нас, ведь с Россией церемониться американские IT-гиганты не будут. Они продолжат попытки дискриминировать нашу страну», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Геворг Мирзаян. Ранее Google пригрозил Австралии отключить эту страну от интернет-поиска в отместку за подготовку невыгодного для IT-компании законопроекта.

«В отличие от Австралии, мы не принадлежим к англосаксонскому западному блоку. Поэтому в отношении РФ администраторам компании можно не придерживаться даже минимального пиетета. Тут не действуют никакие табу», – отметил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Геворг Мирзаян.

«Вот почему российское программное обеспечение и соцсети нужно ускоренно развивать – как альтернативу иностранным продуктам. Причем, наши продукты нужно делать конкурентноспособными, более привлекательными, чем Google, Twitter, Facebook и им подобные. Наши продукты нужно делать не внутрироссийскими, а ориентированными на глобального пользователя. Так, например, со своим софтом успешно поступает Китай. РФ должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter, Facebook. Мы видим, что в мире возник колоссальный запрос на глобальные интернет-системы, которые не подлежат американской цензуре. Если РФ будет создавать и продавать такие системы, она хорошо заработает, удовлетворяя этот мировой запрос. Заодно РФ приобретет значительный международный престиж», – предрекает эксперт.

«Многие ошибочно считают альтернативой для американских соцсетей кроссплатформенный мессенджер Telegram Павла Дурова. Его сложно назвать российским, поскольку Дуров давно живет не в России. И нельзя гарантировать, что завтра к Дурову не придут из иностранных спецслужб и не скажут: «Родной, либо ты даешь нам все коды и полный доступ, либо мы тебя сажаем». Чтобы такие мессенджеры были безопасными для России, они должны быть локализованы у нас», – призывает Мирзаян.

«Например, мы не можем предотвратить выход таких роликов, какие накануне крутились на TikTok, – с призывами идти на несанкционированные митинги. А реагировать можем, и обязаны это делать быстро. В этот раз китайские владельцы TikTok пошли к нам навстречу, почистили свою сеть, но завтра могут и не пойти. Вот почему нужны свои соцсети и мессенджеры. Поисковик «Яндекс» у нас есть – его нужно просто «докрутить». У социальной сети «ВКонтакте» функционал гораздо меньше, чем у Facebook. На сегодня «ВКонтакте» – место, где можно лишь обмениваться информацией, кроме того, пользователи используют его как большое легальное хранилище порнографии», – посетовал эксперт.

«Надеяться на сотрудничество с другими странами в создании глобальных цифровых альтернатив РФ не следует. Страны, у которых нет внутреннего суверенитета, боятся попасть под американские санкции. А страны с внутренним суверенитетом не спешат с нами кооперироваться, и с этими странами в будущем у РФ могут возникнут разногласия. Прежде всего, это Китай и Турция. Зато этим странам можно будет предложить российский софт, когда тот будет окончательно готов, а дальше они уже будут адаптировать его к своим нуждам. Тем же туркам тоже очень не нравится американская цензура в Google и Facebook», – напомнил Мирзаян.

«Для создания своих глобальных альтернатив у РФ уже есть финансовый потенциал. С техническим сложнее. Создание альтернативы тому же YouTube потребует очень серьезных технологий. Но не думаю, что наработка технического потенциала – очень большая проблема», – подытожил эксперт.

В пятницу Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон. Как пишет Sydney Morning Herald, согласно будущему закону, технологические гиганты обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями размер выплаты за публикуемый контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.

Скандал вокруг Google стал уже вторым за месяц. Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, запретил на семь дней аккаунту президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции.

Ранее сообщалось, что компанию Google могут включить в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск к компании со стороны Роскомнадзора. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.