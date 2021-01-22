Замглавы МИД обсудил с американским послом возвращение США в ВОЗ

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22.01.2021, 21:26, Новости дня
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол США в Москве Джон Салливан обсудили по телефону пандемию коронавируса и возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил российский МИД.

По информации ведомства, разговор состоялся 22 января по инициативе американской стороны. В ходе беседы основное внимание было уделено решению администрации Джозефа Байдена вновь присоединиться к Парижскому соглашению, а также отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что стороны сошлись во мнении, что борьба с такими вызовами, как изменение климата и пандемия коронавируса, является важным пунктом международной повестки дня и их преодоление возможно только за счет консолидированных усилий.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ.

Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.



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