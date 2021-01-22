Мнение: През в ютубах

22.01.2021, 21:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Впечатляет разница между экс-премьером и президентом России, вычисленная в “ютубах” при помощи измерителя “Навальный”. У ролика “Он вам не Димон” – про богатства и дворцы Медведева – за три года всего каких-то 38 (нет, уже 39!) миллионов просмотров; а у ролика “Дворец для Путина” – за три дня 55 млн. просмотров. Разница невероятная.

Впрочем, у нынешнего премьера Мишустина совсем плохо – за 11 месяцев у ролика про его миллиарды жалкие 12 млн., слезы.

Сдается мне, что эти 55 млн. сулят завтра просто грандиозную демонстрацию. Тем более, что и погода обещает быть вполне сносной – оттепель! Живем в странное время – в январе оттепель…