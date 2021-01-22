Ученые создали формулу идеального кофе

22.01.2021, 21:24, Разное

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Ученые смогли разработать формулу создания идеального по вкусу кофе. В ходе исследования за основу они взяли эспрессо.

Специалисты пытались сделать процесс варки напитка более оптимальным, чтобы добиться минимальной затраты зерен, но максимального вкуса. Эксперты решили отойти от общепринятых стандартов, которые предусматривали мелкий помол кофе.

С помощью математической модели удалось узнать, что стандартный способ является не самым лучшим, поскольку фильтр закупоривается из-за мелких частиц. В итоге исследователи сделали вывод, что эспрессо нужно готовить из небольшого числа натуральных зерен грубого помола.

«Если использовать не 20 зерен, а 15 грубо перемолотых, то получится идеальный напиток. Варка займет 7-15 секунд, а не 25», – заявляют специалисты.

Отмечается, кофе получится более крепким и ароматным. К тому же пропадает привкус горечи.

Источник: crimea.ria.ru