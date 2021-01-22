 

Учёные: Растительная диета меняет метаболизм у детей

22.01.2021, 21:24, Разное
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Учёные из Хельсинкского университета (Финляндия) рассказали, что растительная диета меняет метаболизм у детей. Исследование также показало – у вегетарианцев снижен уровень витаминов.
Вегетарианские диеты популярны среди современных семей, а вот для маленьких детей такое ограничение пищи не всегда полезно, так как исключает продукты животного происхождения. Медики рекомендуют строгий рацион дополнять витаминами А, D и группы B. Также детскому организму, чтобы нормально развиваться, необходимы йод, кальций, железо и цинк.

Взрослые-веганы отличаются более низким индексом массы тела, у них снижен риск ишемической болезни сердца, диабета, онкологии. Однако повышен риск переломов костей и кровоизлияний в мозг. Что касается маленьких детей, то растительная диета заметно изменяет их метаболизм.

Исследователи отметили: низкий уровень холестерина у детей-вегетарианцев ставит под вопрос растительную диету, поскольку «хороший» холестерин необходим для клеточного роста, деления и развития физиологических систем, а ещё он положительно влияет на работу сердца и головного мозга.

Источник: www.embopress.org



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