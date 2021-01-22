Ученые: Холод в квартире в зимнее время способствует жиросжиганию

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22.01.2021, 21:24, Разное
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Ученые из Университета Маастрихта провели исследование влияния холода на ускорение процессов жиросжигания. Результаты их работы опубликованы в швейцарском издании Tages-Anzeiger.
В данное время в научных кругах существует предположение, что одной из причин увеличения количества людей с избыточным весом в развитых странах является уменьшение контакта человека с зимним холодом. В то же время постоянное пребывание в помещениях при температуре 20 градусов и выше приводит к полноте. Ученые провели эксперимент при участии 24 мужчин, которые на протяжении 10 дней ежедневно по 2 часа проводили в комнате с температурой 16 градусов. При этом на добровольцах была только легкая одежда. По результатам исследования исследователи обнаружили у испытуемых увеличение потребления энергии на 300 килокалорий. У добровольцев с нормальным весом сильнее проявлялся эффект холода, поскольку у них большее количество «бурых жировых клеток», по сравнению с людьми с избыточной массой тела. Бурый жир – это полезный жир, который превращает энергию в тепло и согревает организм на холоде. Белый жир, накопленный за счет бурого из-за постоянных перееданий, бесполезен, и сохраняется в качестве резерва, отмечают ученые.

Для эффективного сжигания жира человеку необходим легкий «температурный стресс». В противном случае увеличивается вероятность ожирения и теряется способность самостоятельно вырабатывать тепло. Специалисты подчеркивают, поддержка прохладной температуры в доме также способствует улучшению сна, укреплению иммунной системы и снижению расходов на отопление.

Источник: www.tagesanzeiger.ch



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