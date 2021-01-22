Персонализированная вакцина от рака продемонстрировала длительное действие

22.01.2021, 21:22, Разное

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Эта вакцина отмечает рак?

Вакцины от кори, дифтерии, COVID-19 и других инфекций, делают здоровым людям, чтобы предупредить болезни. Вакцины от рака работают по другому принципу. Их вводят людям, которые уже заболели раком, чтобы усилить борьбу их иммунитета с опухолью. Такая вакцинация – форма иммунотерапии. Вакцина от рака учит Т-клетки иммунной системы лучше распознавать раковые клетки и атаковать их, чтобы предупредить их распространение по организму. Новая вакцина помогает Т-клеткам узнавать определенные белки меланомы – опаснейшей опухоли кожи.

Вакцина изготавливается индивидуально. Врачи берут клетки хирургически удаленной опухоли пациента. Изучение РНК этих клеток дает информацию о том, какие уникальные белки (неоантигены), узнаваемые для иммунитета, синтезирует эта клетка. Вакцина содержит эти индивидуальные для каждого пациента неоантигены, на которые должен вырабатываться иммунный ответ.

Исследование вакцины

В новом исследовании участвовали восемь пациентов, прооперированных по поводу распространенной меланомы (то есть, проникнувшей как минимум в местные лимфатические узли). Каждый из них получил вакцинацию примерно через четыре месяца после операции. Побочные эффекты инъекции были умеренными – слабость и гриппоподобные симптомы. В течение исследования ученее брали у участников исследования кровь, чтобы проанализировать иммунный ответ на опухоль.

К концу четвертого года все участники были живы, у шести из них не было признаков активной болезни. У двух был рецидив рака, метастазы в легких – они получили дополнительное лечение.

«Мы обнаружили доказательства того, на что так надеялись, устойчивого иммунного ответа. Т-клетки продолжали атаковать клетки меланомы и сохранили память к белками, на которые реагировали изначально», – сказал Патрик Отт (Patrick Ott) из Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.

Анализы показали, что Т-клетки пациентов не только сохранили память, но и «расширили» ее. К концу исследования они реагировали на большее количество белков опухоли, чем «научила» их вакцина в начале исследования.

У этого исследования были определенные ограничения, например, небольшой размер и отсутствие контрольной группы. «Данные, представленные в этом исследовании, очень интересны, но применены к сравнительно малому числу пациентов, у которых опухоли были полностью удалены хирургически», – говорит Павел Калински (Pawel Kalinski) из Онкологического центра Роуз Парк в Баффало. Он указал, что в будущих исследованиях нужно будет включить контрольную группу, участники которой пройжут только хирургическое лечение. Кроме того, по его мнению, какие именно реакции Т-клеток обеспечивают длительную ремиссию болезни.