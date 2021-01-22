Мнение: Снос памятника Нахимову, проверка квартрир на перепланировки и российская вакцина в ЕС

22.01.2021, 21:14, Разное

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1. Из писем читателей. Оказывается, в Севастополе после революции снесли массу памятников героям войны 1854-1855 годов. В частности, убрали памятник адмиралу Нахимову — чтобы он не оскорблял своим видом советский пролетариат и турецких моряков:

https://jalita.com/guidebook/sevastopol/monument_nahimov_out.shtml

«По меньшей мере, странно, — писалось в севастопольской газете „Маяк коммуны”, — что в рабочем центре Крыма нет памятника учителю рабочего класса. Это делается особенно заметным при том большом количестве памятников, какое мы имеем здесь защитникам самодержавия. Особенно бросается в глаза памятник адмиралу Нахимову, поставленный у входа в город со стороны моря. Немалое удивление вызывает эта бронзовая фигура у иностранных моряков, в частности, у турецких. И в самом деле, разве не насмешкой высится попирающая турецкие национальные знамена фигура Нахимова в городе, борющемся за разрушение национальных перегородок? На площади им. III Интернационала — руководителя пролетариев всего мира не может быть памятника царскому адмиралу».

В холодные ноябрьские дни 1928 г. памятник был снят с пьедестала, перевезен во двор Музея Черноморского флота и спустя время разобран и пущен на переплавку. Гранитный пьедестал как представлявший собой большую ценность решили оставить на месте, забили досками с тем, чтобы со временем водрузить на него бронзовую фигуру Ильича.

2. РЕН-ТВ пугает россиян массовыми проверками квартир на предмет самовольных перепланировок:

https://lenta.ru/news/2021/01/21/redevelopment/

Квартиры россиян проверят — в стране начались рейды по жилым домам. Цель — выявить незаконные перепланировки, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, массовые проверки жилья проводят сотрудники жилинспекций. Инспекторы обходят дома, интересуясь прежде всего любыми несогласованными изменениями. При этом они обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые коммуникации, но и на мелкие огрехи — так, штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь.

В Мосжилинспекции уже выступили с опровержением этой новости, заявив, что проверки проводятся, но только «по факту обращения граждан, управляющих компаний, органов исполнительной власти или районных управ»:

https://lenta.ru/news/2021/01/21/proverka/

Цели выявить всех нарушителей поголовно пока не стоит. Вместе с тем, как показывают мои наблюдения, с каждым годом узаконивать перепланировки становится всё сложнее и всё дороже. Есть смысл не откладывать вопрос ещё на 10 лет, а решить его побыстрее, пока у нас окончательно не установились европейские репрессивные порядки.

3. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины. Это было сделано вопреки европейским властям, которые затягивают процесс проверки и регистрации «Спутника-V»:

https://www.rbc.ru/society/21/01/2021/600955619a7947f9eaa6d06f

Как видно, когда речь идёт о важных вещах, на Западе предпочитают об антироссийской пропаганде забывать.