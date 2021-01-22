 

В ОП призвали не допустить манипулирования детьми

22.01.2021, 21:08, Новости дня
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Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более детьми, сообщила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева, комментируя призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции.

«Информация о призывах к школьникам в соцсетях выйти на несанкционированные мероприятия не может не вызывать обеспокоенность. Уверена, что в семьях обсуждается эта ситуация и ее причины, родители рассказывают своим детям о возможных последствиях участия в акциях, которые не согласованы. Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более когда это манипулирование детьми», – написала Михеева в блоге на сайте ОП. 

Между тем петиция родительского комитета на сайте Сhange.org с призывом прекратить «втягивание несовершеннолетних детей в радикальную уличную политику» в настоящий момент набрала уже 1233 голоса. 

В петиции требуется прекратить «втягивание несовершеннолетних детей в радикальную уличную политику», обеспечить их безопасность и принять меры к их защите от участия в уличных акциях протеста, определить круг лиц, занятых деятельностью по политической агитации среди несовершеннолетних и дать их деятельности правовую оценку. 

«Считаем, что все политические силы России, не взирая на их юридический статус и политические взгляды, должны неукоснительно соблюдать международное законодательство в области защиты детей. Невозможно строить демократическое государство, игнорируя и попирая базовые демократические ценности, среди которых право на жизнь и здоровье является важнейшей. Особенно, если речь идет о праве на жизнь и здоровье детей», – сказано в петиции.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. 

Напомним, сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в поддержку блогера. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Родителей просили оградить своих детей от участия в подобных мероприятиях. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях «может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений». 

Савеловский суд Москвы в пятницу на девять суток арестовал пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции.

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.



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