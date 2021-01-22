 

Генсек ООН призвал Россию и США ускорить диалог по ДСНВ

22.01.2021, 21:08, Новости дня
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Генеральный секретарь Антониу Гуттериш считает необходимым как можно скорее приступить к обсуждению новых положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призывает к этому Россию и США, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН приветствует решение США стремиться к продлению СНВ-3 на пять лет, а также вновь подтвержденную позицию РФ о том, что она также стремится к продлению на пять лет. Генсек ООН призывает оба государства работать оперативно, чтобы завершить необходимые процедуры по продлению СНВ-3 до его истечения 5 февраля и как можно скорее перейти к переговорам по новым мерам по контролю вооружений», – передает сообщение Дюжаррика РИА «Новости».

Как отметил представитель Гуттериша, продление договора не только сохранить контроль над крупнейшими в мире ядерными арсеналами, но и даст время для переговоров но новым мерам ДСНВ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат РФ продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения.



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