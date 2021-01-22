 

Белоруссию оставили без очередного чемпионата мира

22.01.2021, 20:54, Разное
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Летом 2021 года в Белоруссии должен был пройти чемпионат мира по современному пятиборью. Однако этим планам оказалось не суждено сбыться. Об отмене соревнований в вотчине Александра Лукашенко объявил Международный союз современного пятиборья (UIPM), передает “Царьград”. Причину такого решения организаторы озвучивать не стали.



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