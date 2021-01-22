 

Билл Гейтс сделал прививку от ковида

22.01.2021, 20:54, Разное
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Миллиардер, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал о том, что получил прививку вакцины от ковида, передает Life.ru. “Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно”, – подчеркнул он. Предприниматель поблагодарил медицинских работников, ученых и участников испытаний, которые смогли помогли приблизить момент начала вакцинации.



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