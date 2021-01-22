Deutschlandfunk – договор о запрете ядерных вооружений ни к чему не обязывает главных игроков — но может осложнить им жизнь

22.01.2021, 20:40, Новости дня

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Договор о запрете ядерных вооружений, за который проголосовали 122 страны — члена ООН, пока ратифицирован лишь 51 государством, пишет Deutschlandfunk. Но несмотря на то что документ не подписан основными ядерными державами, он всё равно может оказать определённое влияние. К примеру, страны-участницы смогут запрещать транспортировку ядерного оружия через своё воздушное и водное пространство, а также отказывать в финансировании проектов, связанных с ядерными вооружениями.



Reuters

Авиабаза Бюхель считается единственным местом в Германии, где хранятся американские ядерные вооружения, пишет Deutschlandfunk. Там находится около 25 ядерных боеголовок; впрочем, правительство ФРГ никогда официально не подтверждало этой информации, отмечает издание.

Во всём мире сейчас насчитывается около 13 400 ядерных боеголовок, пишет Deutschlandfunk, ссылаясь на подсчёты стокгольмского международного института Sipri. Кроме того, в Sipri предупредили об опасности ядерной гонки: почти все договоры по контролю за вооружениями между США и Россией, до сей поры сдерживавшие эту гонку, либо истекли, либо были аннулированы. Последний такой значимый договор СНВ-3 истекает 4 февраля, только если новый президент США Джо Байден и Владимир Путин не договорятся о его продлении. Отмечается также и возможный рост числа ядерных держав, поскольку ДНЯО также находится на грани краха.

Именно поэтому повышается важность посыла, который ООН передают с помощью вступившего в силу договора о запрете ядерных вооружений, пишет издание. С его помощью ядерное, а также химическое и биологическое оружие попадут под внимание международного права. Как пишет Deutschlandfunk, договор запрещает разработку, производство, испытания, хранение, транспортировку, развёртывание и применение ядерных вооружений. На данный момент договор ратифицирован 51 государством, в их число не вошли Германия и все прочие страны НАТО. Как отмечает издание, когда в ООН проходило голосование по договору, США, как и все прочие ядерные державы, отсутствовали. Тем не менее инициатива ООН имела успех: за принятие договора проголосовало 122 из 193 государств.

Близок ли мир к ядерному конфликту? Профессор из Гамбурского университета Михаэль Брошка обеспокоен выросшей конфронтацией между США и Россией: в последнее время обе страны демонстративно наращивали свой ядерный арсенал. Брошка опасается, что это может привести к расширению количества ядерных держав.

Как отмечает Deutschlandfunk, действующий ныне ДНЯО обязывает ядерные державы сокращать свой арсенал, однако США и РФ в последнее время игнорировали это обязательство. В этой связи Брошка надеется на Джо Байдена и на то, что новый президент США сумеет договориться с Россией о продлении СНВ-3.

Что же касается нынешнего договора о запрете ядерного оружия, то, по мнению издания, подписавшие его страны могут получить определённые рычаги влияния в дальнейшем. К примеру, они смогут отказывать в транспортировке ядерных вооружений через своё воздушное или водное пространство, а также отказывать в финансировании проектов, связанных с ядерным оружием.

Что касается Германии, то потенциально ратифицирование нового договора неизбежно приведёт к конфликту с США, поскольку на немецкой территории хранятся американские ядерные запасы, отмечает Deutschlandfunk. Однако, немецкие активисты, выступающие за вывод ядерного оружия с территории ФРГ, такие как 78-летняя Эльке Коллер, считают, что вступление в силу договора о запрете ядерных вооружений станет международным сигналом к тому, что ядерное оружие противоречит международному праву.