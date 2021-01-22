Обозреватель – в Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

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22.01.2021, 20:40, Новости дня
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В результате пожара в Харькове в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек, ещё пятеро пострадали. Как пишет «Обозреватель», Владимир Зеленский поручил кабмину немедленно разобраться в ситуации и заявил о создании государственной комиссии для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных ситуаций в будущем.


Reuters

В Харькове 21 января произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. Как пишет «Обозреватель», в результате ЧП погибли 15 человек, ещё 5 пострадали. Правоохранители задержали троих человек.

Заведение называлось «Золотое время». Директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага заявил, что данный дом престарелых работал нелегально.

«Такого учреждения, чтобы по этому адресу было зарегистрировано, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину немедленно разобраться в ситуации. Он также заявил о создании государственной комиссии под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения такого в будущем. Личный контроль над ситуацией будет осуществлять министр внутренних дел Арсен Аваков.

По сообщению правоохранителей, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами. 22 января в городе объявили днём траура по погибшим. Свои соболезнования родным и близким погибших уже выразило Министерство иностранных дел Турции.



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