Business Insider – «злоупотреблял властью» — в конгресс внесли предложение об импичменте Байдену

22.01.2021, 20:40, Новости дня

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Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдена. По её словам, ещё во время своего вице-президентства действующий глава Белого дома показал свою коррумпированность и практиковал злоупотребление своими полномочиями, пишет Business Insider.



Reuters

Буквально на следующий день после инаугурации 46-го президента страны член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин объявила, что она представила конгрессу статьи об импичменте Джо Байдену, пишет Business Insider.

«Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его практика злоупотреблений властью на посту вице-президента Обамы длительна и тревожна», — сказала конгрессвумен от Джорджии.

В недалёком прошлом Байден заключал с украинскими властями соглашение о взаимных услугах. Кроме того, он помогал своему сыну Хантеру «получать наличные от крупнейших врагов Америки — России и Китая», считает Грин.

Байден должен быть отстранён от власти за то, что он «допускал взяточничество и другие серьёзные преступления и проступки, позволив своему сыну влиять на внутреннюю политику иностранного государства и принимать различные вознаграждения — включая финансовую компенсацию — от иностранных граждан в обмен на определённые услуги», подчёркивает законодательница.

Обе палаты американского конгресса в настоящий момент контролируются демократами. Поэтому весьма маловероятно, что Грин удастся выставить на голосование её статьи по импичменту Байдену, рассуждает Business Insider.

Грин заседает в конгрессе меньше месяца, но уже оказалась в центре нескольких скандалов. Она отказалась надеть маску во время церемонии приведения к присяге 4 января и покинула зал палаты представителей, что вызвало словесную перепалку между штатными сотрудниками демократов и республиканцев.

В прошлое воскресенье аккаунт Грин в Twitter был заблокирован на 12 часов. Причиной стал её призыв к сторонникам Дональда Трампа «мобилизоваться и выступить против нападок на их свободы» перед инаугурацией Байдена, отмечает издание.

Грин — один из двух членов конгресса, которые выразили поддержку QAnon. Участники этого движения придерживаются «безосновательной теории заговора», согласно которой Трамп тайно боролся с кликой педофилов «глубинного государства», обращает внимание Business Insider.