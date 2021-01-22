1+1 – пора на работу — украинцы выстроились в огромные очереди на границе с Польшей

22.01.2021, 20:40, Новости дня

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На украинско-польской границе сотни людей по 10 часов ожидают пересечения пункта пропуска. Как передаёт «1+1», огромные очереди образовались из-за массового наплыва украинцев, которые возвращаются на заработки после праздников. Усугубляет ситуацию и то, что, польские пограничники тщательно проверяют документы из-за карантина.

Ночь в очереди. На украинско-польской границе сотни людей по 10 часов ожидают пересечения пункта пропуска. Такие очереди со вчерашнего дня образовались и на автомобильной полосе, и на пешеходном переходе, поскольку украинцы массово после праздников возвращаются на заработки.

А ещё замедляет очередь тщательный контроль со стороны поляков. Они проверяют документы на въезд, поскольку Польша находится в «красной зоне». По информации ТСН, за ночь очередь немного уменьшилась, но с утра начали прибывать новые автомобили.

Все эти машины — а их более двух сотен — ждут пересечения границы. По меньшей мере 10 часов приходится стоять в очереди. Водители устали.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Сколько в очереди стояли?

МУЖЧИНА: 12 часов.

А это — пеший переход. Под открытым небом пересечения границы ждут полторы сотни человек. Кто-то отдыхает на чемоданах, кто-то — на лавочках.

МУЖЧИНА: Думаю, что до утра до здания дойдём.

Несмотря на большую очередь люди всё равно подходят.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы видели какая там очередь?

ЖЕНЩИНА: Ну а что поделать?

Одному мужчине в очереди стало плохо. Приехала скорая, но от госпитализации он отказался и остался дальше стоять. А вот Юрий, который едет в Польшу на работу, не рискнул здоровьем.

МУЖЧИНА: Простоял тут час, очередь не продвигается абсолютно. Пришлось мне развернуться и уйти с границы.

Парень говорит, что стоять холодно, да и скопление людей не прельщает, поэтому он просится к кому-то в машину, чтобы перевезли.

Такие очереди образовались на границе, поскольку украинцы после праздников массово возвращаются на работу. Кроме того, поляки тщательно проверяют документы из-за карантина. Пограничники прогнозируют, что сейчас очереди должны уменьшиться.

Мария Козук, Львовская область, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 22 января 2021 года.