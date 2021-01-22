 

Euronews – ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России

22.01.2021, 20:40, Новости дня
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Европейский суд по правам человека отверг обвинения в адрес России, касающиеся событий в Южной Осетии и Абхазии летом 2008 года — в частности, не поддержал утверждения Тбилиси о «вторжении» российской армии до нападения Грузии на Цхинвал. В то же время он посчитал обоснованными претензии о нарушении Европейской конвенции о защите прав человека, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боёв. Это решение грузинские власти назвали успехом, передаёт Euronews.

Европейский суд по правам человека признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес РФ по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Согласно опубликованному постановлению, РФ не ответственна за «инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года». 

При этом суд посчитал обоснованными претензии о нарушениях Европейской конвенции о защите прав человека, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боёв. 

САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ, президент Грузии: Государство признано жертвой этой войны, и это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и нашего будущего. Это столп, на котором мы должны строить наше будущее и наш союз. 

Минюст РФ не согласен с решением ЕСПЧ по событиям на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, так как непосредственная причастность к ним российских военных так и не была установлена.

Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы «вторжении российской армии» на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал. Ввиду обстрела российских миротворцев РФ ввела в республику войска и спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Москва признала независимость республик.

Дата выхода в эфир 21 января 2021 года. 



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