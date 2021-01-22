 

Мнение: Венесуэла оказывает гуманитарную помощь Бразилии

22.01.2021, 20:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ломающие новости. "Бедная тоталитарная Венесуэла" оказывает гуманитарную помощь "богатой демократической Бразилии".
Чависты организовали доставку в бразильский штатат Амазонас (город Манаус) поставки баллонов с кислородом для аппаратов ИВЛ необходимых для лечения больных коронавирусом.
В штате закончились баллоны с кислородом и возникла угроза массовой смертности больных подключенных к ИВЛ. Венесуэла, против которой Бразилия ввела санкции, отправила грузовики с необходимой помощью.

Венесуэла оказывает гуманитарную помощь Бразилии

Вот что такое солидарность на практике. Поклонники фашика Болсонару скрежещут зубами. Мало того, что Мадуро никуда не ушел, так он еще и Бразилии помогает, медицинскую систему которой при Болсонару довели до ручки.
Понятное дело, что от "законного президента Гуайдо", Бразилия никакой помощи не дождется.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Мнение: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

30.12 / Чем ответить рецидивирующему циститу

18.10 / В России вводят налог на безденежье

22.01 / Тик-ток, топает малыш

21.08 / Полуголая Наталья Рудова высказалась о сексе и душе

14.12 / Екатерина Семенова уволила домработницу за кражу украшений

03.07 / История советского лимонада

05.10 / Мнение: О «верхе цинизма и человеческой несостоятельности»

04.07 / Мнение: Радуга по имени Никак

18.08 / Ученые разработали эффективный метод для полного излечения герпеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска