Мнение: Венесуэла оказывает гуманитарную помощь Бразилии
22.01.2021, 20:38,
Разное
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Ломающие новости. "Бедная тоталитарная Венесуэла" оказывает гуманитарную помощь "богатой демократической Бразилии".
Чависты организовали доставку в бразильский штатат Амазонас (город Манаус) поставки баллонов с кислородом для аппаратов ИВЛ необходимых для лечения больных коронавирусом.
В штате закончились баллоны с кислородом и возникла угроза массовой смертности больных подключенных к ИВЛ. Венесуэла, против которой Бразилия ввела санкции, отправила грузовики с необходимой помощью.
Венесуэла оказывает гуманитарную помощь Бразилии
Вот что такое солидарность на практике. Поклонники фашика Болсонару скрежещут зубами. Мало того, что Мадуро никуда не ушел, так он еще и Бразилии помогает, медицинскую систему которой при Болсонару довели до ручки.
Понятное дело, что от "законного президента Гуайдо", Бразилия никакой помощи не дождется.
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Источник: Colonel Cassad
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