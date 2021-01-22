Мнение: Венесуэла оказывает гуманитарную помощь Бразилии

22.01.2021, 20:38, Разное

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Ломающие новости. "Бедная тоталитарная Венесуэла" оказывает гуманитарную помощь "богатой демократической Бразилии".

Чависты организовали доставку в бразильский штатат Амазонас (город Манаус) поставки баллонов с кислородом для аппаратов ИВЛ необходимых для лечения больных коронавирусом.

В штате закончились баллоны с кислородом и возникла угроза массовой смертности больных подключенных к ИВЛ. Венесуэла, против которой Бразилия ввела санкции, отправила грузовики с необходимой помощью.

Венесуэла оказывает гуманитарную помощь Бразилии

Вот что такое солидарность на практике. Поклонники фашика Болсонару скрежещут зубами. Мало того, что Мадуро никуда не ушел, так он еще и Бразилии помогает, медицинскую систему которой при Болсонару довели до ручки.

Понятное дело, что от "законного президента Гуайдо", Бразилия никакой помощи не дождется.

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