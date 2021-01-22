Белесков: РФ ничего не выторгует у США за продление Договора о сокращении наступательных вооружений. Штаты не дадут подвязать что-то к диалогу по ядерке

22.01.2021, 20:36, Новости дня

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Довольно прогнозируемо администрация Джозефа Байдена заявила о том, что хотела бы пролонгировать соглашение СНВ-III (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. – “ГОРДОН”), которое, как известно, должно прекратить действие без пролонгации 5 февраля и ограничивает стратегические ядерные арсеналы двух ядерных супердержав.

Ясно, что этот шаг будет использоваться как инструмент внутриполитической борьбы. Плюс, нас ждут различные инсинуации и спекуляции на эту тему.

Позволю себе пару мыслей.

Ну, во-первых. Пролонгация СНВ-III на пять лет – это никакое не возвращение к перезагрузке между США и РФ, символом которого и было в свое время соответствующее соглашение. Вашингтон и Москва вели диалог и имели договоренности по соответствующим вопросам даже в самые лютые годы холодной войны. Поэтому и сейчас могут спокойно пролонгировать соответствующее соглашение, не договариваясь при этом по другим вопросам.

Второе. Нет, РФ ничего у США не выторгует за пролонгацию СНВ-III. В США давняя практика говорить по каждому вопросу отдельно и не давать подвязывать другие вещи к диалогу по ядерке. Плюс, поскольку соглашение больше-таки выгодно РФ (поэтому Москва в последние годы так активно выступает за пролонгацию), то не получится подтягивать другие вопросы для размена. О размене можно мечтать, когда сделка больше нужна твоему оппоненту, но не тебе. А здесь наоборот.

Третье и главное. Непролонгация СНВ-III ничего бы не дала США в плане давления на РФ. Отсутствие договорных рамок по стратегическим ядерным вооружением не означает, что РФ завтра будет втягиваться в гонку вооружений – даже если США примут такое решение (а это сомнительно). Действительно в США есть возможность радикально нарастить стратегический ядерный арсенал – у них и носителей более, чем в РФ, и они загружены на 25–30% в среднем (боеголовки на складах есть). Но ок, даже США на это пошли. Но стратегического ядерного арсенала РФ в нынешнем виде все равно хватит, чтобы выдержать первый удар и нанести непоправимый ущерб. То есть основа для взаимного гарантированного уничтожения сохраняется. Ну и в США тоже идут бурные дискуссии, стоит ли тратить $1,2–1,5 трлн на полную модернизацию ядерной триады в нынешнем виде.

Хотя соглашение СНВ-III действительно более выгодно РФ – здесь вопрос статуса, режима контроля, а главное – ограничение мощного стратегического ядерного арсенала США, но исчезновение соглашения СНВ-III, еще и из-за США, ничего бы не дало Белому дому. Потому что это подрыв режима нераспространения. Напротив, пролонгация соглашения дает время для начала нового диалога, где можно подключать и других игроков, и другие темы. Так будет убедительнее – ведь как можно говорить о новых режимах контроля, разрушая то, что работает еще как-то и дает определенную стабильность.

При этом следует признать, что администрация Дональда Трампа была права в определенной степени, когда пыталась обменять у РФ продление соглашения, которое более выгодно россиянам, на решение проблемы тактического ядерного оружия (ТЯО). Хотя здесь тоже нелегко. Поскольку ТЯО – это о поле боя, то есть региональных балансах сил и архитектуре безопасности в регионах, то серьезный диалог по ТЯО между США и РФ мог бы привести к обсуждению европейской архитектуры безопасности, в ключе который далеко не так нам выгоден. Поэтому тоже неоднозначно.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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