Денисова рассказала, по какому маршруту планируют вернуть украинских пленных

22.01.2021, 20:36, Новости дня

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики передадут украинских пленных через Ростов-на-Дону и Минск. Об этом омбудсмен сказала 22 января в комментарии “Радіо Свобода”.

“Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы будут через КПВВ “Майорское”, а потом все же произошло так, как произошло. То есть они по планам поехали через Донецк – Луганск – Ростов-на-Дону – Минск”, – отметила Денисова.

По ее словам, затем “нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску”.

20 января Денисова сообщила, что боевики передадут “через посредника” девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг “является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе” и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

21 января стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве “постоянно меняется”.

Позже глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных Медведчуку остановлен.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

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