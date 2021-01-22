Мнение: Борьба хунвейбинов между собой

22.01.2021, 20:34, Разное

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Не так давно купил в книжном (счастье, что они в Москве открыты!) совершенную экзотику – китайский (!) фантастический роман. Вообще-то я на экзотику не очень-то падок, но тут все-таки разобрало любопытство, подогретое рецензиями в СМИ и отзывами в сетях. Речь о самом знаменитом произведении новейшей “китайской волны” – “Три тела” Лю Цысиня.

Ну и я, понятно, рассчитывал получать впечатления именно от фантастики – какие-нибудь пришельцы, скачки во времени, звездолеты, честные ученые и т.д. Канва известная, но интересно посмотреть, как все будет выглядеть в китайском преломлении – учитывая, что Китай – это ведь реально другая цивилизация. Надо сказать, что все перечисленное у Лю Цысиня имеется, и в избытке, однако я был поражен совсем другим – тем, чего вовсе и не ожидал: в начале романа удивленного читателя вдруг погружают… в документальную историческую хронику… китайской “культурной революции”! Причем такого накала, что там практически Солженицын и журнал Огонек в одном флаконе!

Я честно дочитал роман до конца, вник в сюжет (сюжет неплохой, хотя по изложению все время ловишь себя на том, что читаешь какой-то взгляд муравья на развитие человеческой цивилизации – настолько он местами ЧУЖОЙ; по ходу тем не менее привыкаешь и даже принимаешь, что разумный муравей, который все это пишет – в сущности, неплохой и даже вполне гуманоидный, почти “наш”).

Но все же вступление к “Трем телам” я склонен считать лучшей и самой интересной частью “Трех тел”. Тем более, что к основному сюжету вступление – про бои в Пекине – вообще имеет самое отдаленное отношение, оно вполне самостоятельно и его можно читать отдельно от всего романа. А читать стоит; ведь мы же, по сути, совсем ничего не знаем про “Культурную революцию” в Китае! В школе-то это “проходят” бегом, а после этого и вовсе нигде не освещают. А зря. Очень оказывается поучительная история – хотя бы тем, что по контрасту очень проясняет наши собственные 20е-30е с их “рабочей молодежью”.

Да и потом – речь-то ведь идет о мощнейшем кризисе авторитарного государства, каким был Китай в 60е, о “восстании молодежи”. Знали ли вы, что в Пекине шли настоящие бои, причем – самое интересное – это не были, как мы бы ожидали, бои правительственных войск с хунвейбинами, повстанцев с армией или чем-то в этом духе; нет! Это были БОИ РАЗНЫХ ГРУППИРОВОК ХУНВЕЙБИНОВ между собой!!

Сразу думаешь: блин – а может, это и есть закономерность? Мы все мыслим революцию как “восстание народа против власти” – а правда заключается в том, что на деле не оппозиция в едином порыве восстает против властей, а между собой вступают в смертельный бой разные группировки расколовшейся оппозиции!

Во всяком случае, в Китае было именно так.

Одно начало чего стоит! “Китай, 1967 год. Уже второй день Красный союз вел осаду штаба Бригады Красной охраны имени Двадцать восьмого апреля. Вокруг осажденного здания неустанно реяли красные флаги, словно костры, постоянно жаждущие дров. Командира Красного союза снедала тревога, но не из-за противника: две жалкие сотни хунвэйбинов из Бригады имени Двадцать восьмого апреля были просто молокососами по сравнению с бойцами Красного союза, основанного в 1966 году, в самом начале Великой Пролетарской Культурной революции… юнцы из Бригады имени Двадцать восьмого апреля… В отличие от суровых мужчин и женщин первого поколения хунвэйбинов эти бунтовщики были как стая бешеных волков на раскаленных углях”.

Видали? Год заварухи, а хунвейбины уже делятся на “поколения”. Старые комсомольцы и молодые комсмольцы! Там далее – молодая хунвейбинка падает с крыши, подстреленная “старыми хунвейбинами”.

“Большинство металлических прутьев, из которых состояли ворота, исчезло – их сорвали еще в начале межфракционных войн, чтобы использовать как копья , – но пара еще держалась. Тело девушки нанизалось на их острия. Некоторым в этот момент показалось, будто оно, дернувшись, на мгновение вернулось к жизни.

Хунвэйбины из Красного союза немного отошли и принялись упражняться в стрельбе, используя труп в качестве мишени. Для погибшей свинцовый шквал был все равно что легкий дождик, поскольку она больше ничего не чувствовала. Ее безжизненные руки, тонкие словно прутики, изредка вздрагивали под пулями, будто под каплями дождя.

А потом ей снесло половину лица. Ее прекрасный глаз одиноко смотрел в голубое небо 1967 года. Во взгляде не было боли, только преданность делу и решимость”.

“Ее прекрасный глаз”! Всем надо читать китайскую прозу и учить наизусть китайскую историю – хотя бы потому, что это наш самый крупный сосед, который больше нас в 10 раз по населению и черт знает насколько по деньгам.

Или вот примечание переводчика книги: “Имеется в виду статья, напечатанная в августе 1967 года в журнале “Красный флаг”, важном источнике пропаганды во время “культурной революции”. Статья призывала “очистить нашу армию от горстки (контрреволюционеров)”. Многие хунвейбины истолковали это как завуалированный призыв к захвату арсеналов НОАК, что способствовало разжиганию междоусобных войн локального масштаба между различными фракциями хунвейбинов (Красной Охраны)”.



Дивно! Я такие вещи читаю не как историю, а как пророчества. Вот ведь как оно все будет, оказывается. И ведь все дьявольски логично: КОНЕЧНО, это мы в плену интеллигентского трусливого представления о “нерушимом монолите власти”, в котором только и мнится “все зло мира”. А в реале, скорее всего, когда все начнет рушиться, весь “монолит” растает, как сугроб под дождем, и мочилово начнется между как раз “оппозиционерами”: яблочники против фашиков, парнасовцы против аграрников, “новолюди” против родинцев…

Цитата: “Такие бои полыхали по всему Пекину, словно множество параллельно работающих процессоров, на выходе у которых была «культурная революция». Безумие затопило город, насилие проникло во все его углы и закоулки”.

Еще там есть чрезвычайно красочное описание расправ хунвейбинов над вузовскими преподавателями. Отведу под это отдельный пост, следующий. За мной, читатель!