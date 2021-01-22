 

Друг Владимира Чиняева: «Продюсер не развелся с женой ради Полины Гагариной»

22.01.2021, 20:32, Разное
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В СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что у певицы Полины Гагариной бурный роман с Владимиром Чиняевым. По словам близкого друга продюсера, он все еще не развелся с женой ради исполнительницы.
На правах анонимности приятель пояснил журналистам, что у Владимира Чиняева есть супруга и маленький ребенок. Продюсер старше Полины Гагариной на 14 лет. Пара старается тщательно скрывать свой роман, так как у продюсера есть семья. Накануне Нового года артистка отправилась с детьми и новым возлюбленным в отпуск в теплые края. Полина Гагарина показывала снимок на борту частного самолета. При этом второй супруг певицы Дмитрий Исхаков был против того, чтобы она брала в собой в путешествие на Мальдивы дочь Мию. По его словам, девочка очень тяжело переносит перелеты и все члены семьи об этом прекрасно знают. Он запретил вывозить ребенка за границу, но знаменитость якобы проигнорировала требования бывшего мужа.

Как отмечает издание Teleprogramma, в мире российского шоу-бизнеса продюсер является достаточно известной и влиятельной персоной. Владимир Чиняев успешно сотрудничал с такими звездами, как Эмин Агаларов, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Анжелика Варум и группа «Дискотека Авария».



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