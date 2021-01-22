“Несет только счастье”: Татьяна Навка порассуждала о сути женщин

22.01.2021, 20:32, Разное

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Знаменитая фигуристка Татьяна Навка разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой предалась рассуждениям о сути женщин и гранях их характера. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке Татьяна Навка примерила на себя образ “лесной нимфы”. Она предстала перед подписчиками одетой в короткое зеленое платье с украшениями такого же цвета на шее и голове. Фото красавица сопроводила откровениями, посвященными её видению “тайников” женской души. По её мнению, сутью женщины является неповторимость, уникальность, непредсказуемость и обладание потрясающей способностью трансформироваться и меняться. Именно такой фигуристка видит и себя, воплощая в любом из своих образов разнообразие граней своего характера и своей сути. “Тысячи нюансов, я бы даже сказала оттенков настроения и характера, складываются в разностороннюю личность, которая, находясь в гармонии с собой, несет в этот мир только счастье, доброту и свет. Когда ты становишься заложником только одного образа, это ограничивает и мешает полной жизни во всех ее сферах”, – резюмировала свои измышления звезда.

Стоит отметить, что часть фолловеров отнеслась к откровениям Навки с немалой долей иронии. Так, одна из подписчиц выразила мнение, что глубокая философская нить определений красотки является нарочитой и находит реальное проявление лишь в искусно сыгранных образах фигуристки, но не в ее душе. Впрочем, абсолютное большинство поклонников знаменитости остались весьма впечатлены тирадой любимицы, выразив восхищение её актуальностью и попутно отметив великолепную красоту хозяйки аккаунта.