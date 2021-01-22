Ученые: Ожирение увеличивает вероятность тяжелых головных болей

22.01.2021, 20:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Уэльса обнаружили влияние ожирения на вероятность развития мигрени и слепящего типа головной боли. Эксперты подчеркивают, во всем мире стремительно растет количество людей с избыточным весом.

Ученые отмечают, головная боль, способная вызвать слепоту, имеет название «идиопатическая внутричерепная гипертензия» (ИВГ), однако она возникает не у всех людей, страдающих ожирением. Этот тип головной боли характеризуется накапливанием в черепе жидкости вокруг головного и спинного мозга. Согласно результатам исследования, в период с 2003 года по 2017 год количество людей с ИВГ на 100 000 населения увеличилось с 12 до 76 человек. При этом число людей с избыточным весом в Уэльсе возросло с 29% до 40%. По мнению автора работы Уильяма Оуэна Пикрелла, рост заболеваемости ИВГ вызван несколькими причинами, главной из которых является увеличение показателей ожирения. Ученые исследовали 1765 случаев идиопатической внутричерепной гипертензии, 85% из которых наблюдались у женщин, и установили, у людей с избыточным весом риск ИВГ выше. Наибольшая вероятность ИВГ у представительниц прекрасной половины человечества детородного возраста, страдающих ожирением.

По словам директора центра головной боли Hartford HealthCare в Коннектикуте, доктора Брайана Гросберга, у людей с лишним весом увеличивается риск возникновения мигрени, а также частота ее появления. Исследователи отмечают, снижение индекса массы тела поможет облегчить симптомы головной боли.

Источник: www.medikforum.ru