Мнение: Накануне дуэли между Навальным и Кремлем…

22.01.2021, 20:24, Разное

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О возможной массовой провокации в отношении несанкционированных митингов 23 января.

….Если 23 января на акцию протеста выйдут несовершеннолетние, если они будут жестко задержаны при столкновениях с полицией и Росгвардией, родители этих детей вполне могут обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении к ответственности тех, кто призывал к участию в акции протеста. А это не только административный штраф или арест по статье 20.2 КОАП. Возможен и куда более жесткий сценарий.

Адвокат Иван Миронов, который и сам просидел полтора года в СИЗО 99/1, вспомнил протесты августа 2019 года, когда некоторым задержанным было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Это очень серьезная статья УК, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.

Миронов беспокоится:

— 23 января фактически состоится дуэль между Навальным и Кремлем. Если митинги окажутся малочисленными, то власть получит благословение общества на дальнейшую расправу с Алексеем. Если выступления будут массовыми, то в дело пойдут провокации для применения самого жесткого сценария разгона сторонников Навального, чтобы на максимально возможный срок пресечь повторение уличных протестов. В случае даже незначительных стычек с полицией в отношении организаторов акции 23 января будут возбуждены уголовные дела по статье 212 УК («Массовые беспорядки»), а также может быть обкатано применение статьи 150 УК — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Известный адвокат Павел Зайцев в интервью «Новой» заявил, что 23 января надо всеми силами удержать подростков от участия в акции протеста:

— Не надо детям ходить на протесты. Я не знаю, какие безумцы это придумали и реализуют; возможно, что это какая-то спецоперация, цель которой — столкнуть лбами сторонников Навального и провластные силы. Но участие несовершеннолетних в акциях протеста однозначно ударит и по Навальному, и по власти.

Еще несколько собеседников «Новой», собирающихся выходить на несанкционированную акцию протеста 23 января (мы не называем их имен), заявили, что намерены запереть детей в квартирах и в эту субботу вообще не выпускать из дома.

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В моей родной Казани Следственный комитет по Татарстану уже в четверг возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК).

На снимках: 2017 год. Подростки на митингах в Москве после расследования команды Навального «Он вам не Димон». Фотографии отсюда.