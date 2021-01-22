Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию

22.01.2021, 20:14, Новости дня

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Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус. У разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор».

По словам эксперта, что в настоящий момент согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца не желательно беременеть и нельзя быть донором спермы.

Ранее дерматолог Алексей Шапошников предупредил о неспецифических последствиях COVID-19. По его словам, люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на лишай и сыпь, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета.