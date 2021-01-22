Российский дипломат предложил СБ ООН обсудить протесты в США вместо белорусских

22.01.2021, 20:14, Новости дня

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил Совету безопасности поменять повестку неформальной встречи организации, рассмотрев вместо протестов в Белоруссии беспорядки в США.

«Мы в течение достаточно долгого времени наблюдали, что в нашей принимающей стране (США) уходящий президент отказывался признать свое поражение и говорил о масштабных нарушениях в ходе голосования. Согласно опросам, его поддерживала как минимум треть населения. Не должны ли мы обсудить этот вопрос на встрече по «формуле Арриа» с учетом того, что потенциальные волнения могут представлять угрозу для штаб-квартиры ООН?», – передает слова дипломата ТАСС.

Он отметил, что случаи, когда проигравшая сторона не принимает результатов выборов и ставит под сомнение их правдивость, нередки в международной практике. При этом Полянский считает, что внутренние проблемы той или иной страны не должны обсуждаться в Совбезе.

Как уточняется в сообщении, 22 января Совбез ООН по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США проводит неформальную встречу с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Встреча проходит по «формуле Арриа», то есть по ее итогам не будут приняты какие-либо резолюции или официальные документы.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.

В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.