 

Россия разрешила поставку томатов еще нескольким компаниям из Азербайджана

22.01.2021, 20:14, Новости дня
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Россия разрешила с 25 января импорт томатов и яблок с 13 предприятий Азербайджана, сообщила федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и яблок, производимых семи компаниями», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Россельхознадзор разрешил с 1 января поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана, а также с 15 предприятий Азербайджана.

Напомним, в декабре РФ ограничила ввоз томатов и перцев из Турции. С 28 октября введен запрет на ввоз помидоров и перцев из Брестской области Белоруссии. Также Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Гомельской, Гродненской и Минской областей Белоруссии. С 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана. Кроме того, запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении. С 24 декабря 2020 года Россельхознадзор снял запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий.



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