Журналисты нашли завод ГДЗ в районе Геленджика

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22.01.2021, 20:11, Разное
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Журналисты «Проект медиа» в 35 километрах от Геленджика обнаружили секретный завод по производству готовых домашних заданий. Об этом они сообщили в своём новом расследовании «ГДЗ от Путина. История самого большого решебника».

Сооружение в виде цифры пять площадью 2422 тыс. кв. м. заметили в восточных лесах села Прасковеевка. Проезд туда запрещён, а на дороге стоит КПП. По документам здание принадлежит фирме «Аксис Инвестиции» Геннадия Тимченко. Он же владеет винодельней «Старый Прованс» из расследования Алексея Навального.

«Проект» утверждает о принадлежности завода лично Владимиру Путину. Причиной тому служит близкое местоположение к дворцу президента, охрана ФСБ и финансирование строительства в 2,4 миллиарда рублей Михаилом Шеломовым – племянником Путина.

Журналисты поймали сигнал с одного из компьютеров предприятия. Для этого потребовалось воспользоваться услугой хакера из DarkNet. Удалось перехватить загрузку решения задачи № 3 § 2 главы 3 учебника Козлова по математике за 5 класс. Ответ публиковался на сайт «ГДЗ от Путина» по адресу www.gdz-putina.info

Во время подготовки расследования журналисты встретили в Прасковеевке двух академиков РАН: физика Александра Асеева и химика Валерия Бухтиярова.

«Мы с коллегой приехали отдыхать. Нам очень нравятся здешние места. Сейчас позавтракаем и поедем купаться в море. Не мешайте нам», – ответил академик Асеев на вопрос о том, что они тут делают.

Реакции на размещённый материал пока не последовало. Администрация Президента и Российская академия наук не давали никаких комментариев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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