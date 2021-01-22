В Общественной палате выступили против манипулирования детьми

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22.01.2021, 20:00, Разное
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В СМИ и социальных сетях обсуждается обескураживающая новость. Оказывается призывы принять участие в незаконной уличной акции 23 января распространяются среди несовершеннолетних детей.

Такая информация не может не вызывать обеспокоенности, призналась секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева. “Уверена, что в семьях обсуждается эта ситуация и ее причины, родители рассказывают своим детям о возможных последствиях участия в акциях, которые не согласованы”, – добавила она.

“Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более когда это манипулирование детьми”, – подчеркнула Михеева.

Отметим, ранее с призывом не принимать участие в незаконной акции во время коронавируса к жителям Москвы обратился Сергей Собянин. А попытки вовлечь в происходящее детей он назвал циничными и недопустимыми. Родителей мэр российской столицы попросил обратить внимание на действия провокаторов и призвал оградить несовершеннолетних от опасности.

“Наши дети уготованы в качестве “пушечного мяса”, прикрываясь которым зарубежные дирижеры собираются осуществлять оранжевую революцию в России”, – оценили происходящее в Ассоциации родительских комитетов. Они попросили у родителей проконтролировать, чтобы в этот день их дети остались дома в безопасности.



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