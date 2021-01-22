Мнение: Принцип “нейтральности”

22.01.2021, 19:44, Разное

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"У нас закончились книги".

В продолжение истории с "переездом американской соц.сети Parler" в Ростов https://colonelcassad.livejournal.com/6487464.html. "Пацаны из Ростова" объясняют по этому поводу.

Как выясняется, компания ранее работала с МО РФ, но никакие данные по американским клиентам не собирает, просто предоставляя услуги на принципах "нейтральности".

DDoS-Guard и нападки американских СМИ.

Так случилось, к примеру, и с российской компанией DDoS-GUARD, которую американские СМИ обвинили практически во всех мыслимых и немыслимых преступлениях.

Напомним, что компания DDoS-GUARD подверглась нескольким нападкам от СМИ США.

Так, в начале издания заявляли, что российская фирма якобы поддерживает сторонников уже бывшего президента Дональда Трампа, которые пытались захватить Капитолий.

Спустя несколько дней СМИ вновь обрушились с обвинениями, что компания якобы предоставила свои услуги американской социальной сети Parler с 12 миллионами подписчиков.

Отметим, что популярная в США соцсеть была заблокирована из-за ультраправых политических взглядов и поддержки Дональда Трампа.

Мы не американские журналисты, которые привыкли тиражировать непроверенную информацию. Но во всей этой истории становится очевидно, что идет явное давление политических сил США через подконтрольные СМИ на коммерческую компанию, которая предоставляет услуги, аналогов которым нет в мире.

Сегодня на нападки СМИ решили высказаться и сами собственники компании, которые обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Наша компания столкнулась с давлением со стороны американской прессы, которая пытается навязать нам различные теории заговора и маскировку услуги хостинга под услуги защиты клиента от DDoS-атак. Даже если бы мы оказывали услуги хостинга социальной сети Parler, зачем нам это скрывать и обманывать мировое сообщество?

Также на нас вешают предоставление всех данных наших клиентов российским госструктурам. Это совершенно не так. Во-первых, политика конфиденциальности не позволяет нам передавать данные клиентов. Во-вторых, мы не храним никакую информацию о клиенте помимо личных данных, которые клиент вносит при регистрации на нашем сайте. В том числе это могут быть неактуальные данные. Например, вымышленное имя или номер телефона», – говорится в сообщении компании.

Также владельцы отметили, что ранее у них был контракт на оказание услуг министерству обороны РФ, но это такой же договор, как и с другими клиентами. Не более.

Бизнесмены отмечают, что они находятся вне политики.

«Компания DDoS-GUARD соблюдает законодательство стран, в которых предоставляет услуги клиентам и не поддерживает радикальные организации, экстремизм, терроризм и незаконную деятельность. Компания также не придерживается какого-либо политического движения. Единственная политика, которая близка DDoS-GUARD — политика сетевого нейтралитета», – отмечается в сообщении.

Трудно сказать, где спецслужбы США увидели очередной «русский след» в деятельности айтишников, но для американцев он явно есть и всегда будет.

Опрошенные эксперты Совета по внешней и оборонной политике, которые пожелали остаться анонимными, отмечают, что подобные действия США в отношении России и компаний – это следствие понимания, что Америка полностью утратила контроль над глобальной информационной сферой и подобные пустые и бездоказательные нападки СМИ показывают слабость западных спецслужб. Также ряд экспертов издания добавили, что политики и аналитики США понимают и уже видят, что именно Россия в ближайшее время станет ведущей интернет-державой.

В качестве примера, собеседники издания отмечают роль России в Африке и на Ближнем Востоке, где еще пять лет назад США играла ключевую роль во всех аспектах, сегодня же наоборот – в эти страны зашла РФ и начала укрепляться как политически, так и информационно.

Российская компания DDoS-GUARD, офис которой расположен в Ростове-на-Дону, была основана в 2011 году Евгением Марченко и Дмитрием Сабитовым. Фирма предоставляет комплекс услуг для поддержания работы информационных систем. Некоторые функции компании уникальны и аналогов, которым нет. Этим и объясняется, что фирма предоставляет услуги различным фирмам во всем мире. В том числе и минобороны России, радио «Эхо Москвы», «Газпром-медиа радио», газете «Аргументы и факты» и другим предприятиям, нуждающимся в качественных услугах.

https://oko-planet.su/politik/politiklist/634552-rossiyskaya-kompaniya-ddos-guard-razyasnila-svoyu-politicheskuyu-poziciyu-otvetiv-na-napadki-amerikanskih-smi.html – цинк

Где увидели русский след вполне понятно.

1. Компания предоставляет свои услуги американской соц.сети гонимой участниками картельного цензурного сговора крупнейший цифровых ТНК. Уже этого достаточно, чтобы трактовать это как помощь "внутренним террористам" и "бунтовщикам".

2. Компания российская. А это ужас-ужас. За каждой российской компанией скрываются ФСБ/ГРУ/СВР – нужное подчеркнуть. Ну или на худой конец тролли Пригожина.

3. Компания работала с МО РФ. А как мы знаем, даже один факт такой работы, может повлечь за собой попадание в санкционные списки, что не так давно произошло с целым рядом китайских компаний работавших в разное время с НОАК.

Уже этого, в текущих американских реалиях, достаточно, чтобы обвинить "пацанов из Ростова" в чем угодно. Как показала история Рашагейта и выдуманной байки про похождения Трампа с проститутками в Москве, историю русского заговора можно построить буквально на пустом месте. Особенно сейчас, когда операция по захвату власти в Вашингтоне завершилась.

В данном же случае, с точки зрения американских цензоров, ситуация полностью неприемлемая – компания из России де-факто помогает обходить американскую политическую цензуру, которую открыто и активно инсталлируют в американское медийное поле. И заявления об аполитичности и сетевой нейтральности тут конечно не помогут – это фразеология из другой, уже уходящей эпохи. Теперь, ты либо осуждаешь тех, на кого указали пальцем участники картельного сговора и не поддерживаешь тех, кого прессует цензурный каток. Либо же ты сам становишься мишенью и объектом разнообразных преследований. Нейтралитет в текущих реалиях – это оппонирование генеральной линии партии.

DDoS-Guard конечно пытается работать по старым принципам, которые декларировались в США и которые допускали подобный нейтралитет, когда сам факт работы с республиканскими соц.сетями, не являлся чем-то криминальным. Но за последние месяцы ситуация изменилась и теперь требуется оправдываться от очередной охапки обвинений в стиле "Рашагейта". Так что с одной стороны это частная история гонений на Parler и наезда на DDoS-Guard, а с другой стороны – наглядная иллюстрация фундаментального изменения общих подходов к цензуре и свободе слова в США в целом и интернете в частности. И если кто-то думает, что это все будет ограничиваться лишь очередным шельмованием РФ, то, полагаю, что и с китайскими компаниями, которые будут играть в "нейтральность" (делая вид, что ничего в США не произошло) произойдет нечто подобное. Время нейтральности закончилось. История с Parler и DDoS-Guard лишь еще более наглядно это иллюстрирует.

* * *

И еще на интернет-тему.

В свете угроз США расследовать недавние хакерские атаки в США и найти в ходе расследования Россию (думаю, должны найти – ведь если долго искать русский след, то он всегда и везде найдется), НКЦКИ предупреждает об угрозе кибератак по российской инфраструктуре:

"…В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять следующие меры по повышению защищённости информационных ресурсов.

Приведите в актуальное состояние имеющиеся в организации планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты.

Проинформируйте сотрудников о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии.

Проведите аудит сетевых средств защиты информации и антивирусных средств, убедитесь в их корректной настройке и функционировании на всех значимых узлах сети.

Избегайте использования сторонних DNS-серверов.

Используйте многофакторную аутентификацию для удаленного доступа в сеть организации.

Определите перечень доверенного программного обеспечения для доступа в сеть организации и ограничьте использование не входящих в него средств.

Удостоверьтесь в корректном журналировании сетевых и системных событий на важных элементах информационной инфраструктуры, организуйте их сбор и централизованное хранение.

Удостоверьтесь в наличии и корректной периодичности создания резервных копий данных для важных элементов информационной инфраструктуры.

Удостоверьтесь в корректности имеющихся политик разграничения прав доступа для устройств в сети.

Ограничьте доступ к сервисам во внутренней сети средствами межсетевого экранирования, при необходимости предоставления общего доступа к ним организуйте его через демилитаризованную зону.

Для работы с внешними ресурсами, в том числе в сети Интернет, используйте терминальный доступ через внутренний сервис организации.

Обновите пароли всех пользователей в соответствии с парольной политикой.

Обеспечьте анализ входящей и исходящей электронной почты средствами антивирусной защиты.

Осуществляйте мониторинг безопасности систем с повышенной бдительностью.

Следите за наличием необходимых обновлений безопасности для Вашего программного обеспечения."

https://safe-surf.ru/upload/ALRT/ALRT-20210121.1.pdf – цинк

Совсем не удивлюсь, еще в конце января – начале февраля, Вашингтон обвинит РФ в "кибератаках" на США, после чего последуют какие-нибудь новые санкции вкупе с ожидаемыми НКЦКИ кибератаками по российской сетевой инфраструктуре. Это было бы полностью в русле текущих тенденций Холодной войны.

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