 

Пионтковский: Россияне в бешенстве. Потеря такого невероятного актива, как Трамп, – тяжелый удар по кремлевской политике

22.01.2021, 19:42, Новости дня
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Неожиданный уход Дональда Трампа с поста президента США стал тяжелым ударом для политики Кремля. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” сказал российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский.

– Весь свободный мир 20 января вздохнул с громадным облегчением. В напряженном состоянии продолжают оставаться только российские масс-медиа и ток-шоу. Они просто в бешенстве. Несколько дней подряд 24 часа в сутки только и говорят об Америке. Это понятно, потому что потеря такого неожиданного и невероятного актива, как Трамп, – это очень тяжелый удар по кремлевской политике. Я не разделял конспирологической теории, согласно которой Трамп является прямым агентом российских спецслужб. Главная его ценность для Москвы была в том, что его личные идиотские убеждения безграмотного во внешней политике человека полностью удовлетворяли интересы Кремля, – сказал Пионтковский.

Из-за политики Трампа, отметил эксперт, европейский континент по сути остался без защиты.

– Трамп считал, что все союзники, не только в Европе, но и в Азии, – нагрузка для Америки. Четыре года НАТО просто не существовало. Альянс – это, прежде всего, ст. 5 о коллективной обороне. Это обязанности государств защищать каждого члена НАТО в случае внешней агрессии. Всем понятно, что если иметь в виду российскую агрессию, которая реализовалась в отношении Украины и которую намерены продолжать против стран НАТО в Прибалтике, то речь идет о гарантиях одной стороны – США, а точнее, того человека, который сидит в Белом доме. Этот человек, к громадной радости Москвы, каждый раз, высказываясь по НАТО, показывал свое крайне отрицательное отношение к этой организации и прямо давал понять, что никаких обязательств по коллективной обороне он выполнять не собирается, – пояснил политолог.

Он считает, что Трамп уйдет из большой политики.

– Думаю, Трамп немного остынет и его семья (у него очень умный зять) объяснит, что ему лучше, как говорят русские, не рыпаться. Тогда, может быть, его простят. Самая серьезная опасность в том, что на нем висит масса уголовных дел о мошенничество, экономических преступлениях, а также импичмент. Нужно две трети голосов в Сенате. И если Трамп будет вести себя вызывающе, решение об импичменте примут. Это автоматически запретит ему занимать какие-либо должности. В формулировке дела об импичменте написано о подстрекательстве к мятежу. Слава богу, нет смертной казни, но на пожизненное это потенциально тянет. Поэтому, я думаю, Трамп, скорее всего, будет заниматься гольфом, – резюмировал Пионтковский.

Напомним, Дональд Трамп был главой Белого дома в 2017–2021 годах. 20 января состоялась инаугурация 46-президента США Байдена.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.



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