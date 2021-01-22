От Киева до Симферополя. К виртуальной “Цепи соборности” присоединились Джамала и Денисова

22.01.2021, 19:42, Новости дня

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В честь Дня соборности в интернете украинцы выстроят виртуальную живую цепь от Киева до Симферополя. Об этом сообщается на сайте интерактивной акции “Цепь соборности”.

Авторы акции напоминают, что 21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – “Украинскую волну”. Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину соборности Украины.

“Хотя “Цепь соборности” традиционно совмещает восток и запад, в этом году она должна объединить Украину там, где ее пытаются разделить, – между Киевом и Симферополем. Из-за COVID-19 мы не сможем традиционно взять друг друга за руки. Но теперь для единства нет ограничений и расстояние не имеет значения. Значение имеет только наше стремление быть вместе – в одной соборной Украине”, – говорится в описании акции.

Акция началась в 31-ю годовщину “Украинской волны”, 21 января, и продлится два дня.

Чтобы присоединиться к “Цепи соборности”, следует авторизоваться на сайте акции через социальные сети. Онлайн-цепь формируется из аватарок участников, которые метр за метром выстраиваются на карте по маршруту протяженностью 1058 километров. Отправная точка – Софийская площадь в Киеве, конечная – парк Тараса Шевченко в Симферополе.

Цепь пять раз символически пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно строили живую цепь киевляне, возле Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

К живой цепи уже присоединилась певица, победительница “Евровидения” Джамала.

https://www.facebook.com/jamalaofficial/posts/3762339607146172

Присоединилась также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4907292709343439

На момент написания новости к акции присоединилось почти 34 тыс. участников.

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР, символизирующего объединение украинских земель в единое государство. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Традиционно по случаю провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР украинцы выстраиваются в живую цепь.

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