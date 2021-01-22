 

В законе о переходном правосудии не будет понятия “коллаборант” – Резников

22.01.2021, 19:42, Новости дня
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В законе о переходном правосудии, который будет применяться после деоккупации Крыма и Донбасса, не будет использоваться понятие “коллаборант”. О этом на встрече с журналистами 22 января сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает “РБК-Украина”.

По его словам, в законопроекте решили отказаться от термина “коллаборант”, а также отказались от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме. Министр отметил, что изучение международного опыта показало, что под это понятие могут попасть “нормальные люди”.

“В большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами”, – считает Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

18 сентября 2020 года Резников во время выступления в Верховной Раде заявил, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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