Пожар в доме престарелых в Харькове. Правоохранители обнаружили в регионе еще 32 незаконно работающих заведения

22.01.2021, 19:42, Новости дня

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После пожара в пансионате в Харькове, жертвами которого стали 15 человек, в регионе обнаружили еще три десятка подобных заведений, работающих незаконно. Об этом проинформировали 22 января на совещании с участием президента Владимира Зеленского, пишет сайт главы государства.

“Представители правоохранительных органов отметили, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 учреждения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе”, – говорится в сообщении.

Представители социальных служб рассказали, что сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать.

“Для учреждений, где находятся пожилые люди и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию. В связи с этим в рамках работы правительственной комиссии Минсоцполитики займется выявлением учреждений, сведения о которых отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг”, – объяснил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

Сегодня с рабочей поездкой в Харьков прибыл Зеленский. Он посетит место пожара.

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