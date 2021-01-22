Мнение: Голосование за блог

22.01.2021, 19:40, Разное

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Блог Сапожник вступил в Новый год по-ударному, окрепшим и помолодевшим, планов – громадьё. Но, как и всегда, он нуждается в поддержке от вас, дорогие читатели.

Голосуй рублем!

Сбербанк 5469 3800 1126 6748

Альфа-банк 5559 4727 0227 8982

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Зарубежных друзей спешу обрадовать – Пейпал вроде как починили, работает.