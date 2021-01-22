Ученые заявили о большой опасности коронавируса для человеческих эмбрионов

22.01.2021, 19:38, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили динамику воздействия частиц коронавируса на человеческие эмбрионы. Выяснилось, что SARS-CoV-2 представляет большую опасность для упомянутых клеток.

Отправной точкой исследования стал тот факт, что еще в феврале 2020 года биологи из Китая обнаружили способность коронавируса нового типа к заражению клеток плаценты беременных женщин. Таким образом, появилась гипотеза о внутриутробном распространении COVID-10 при проникновении возбудителя в формирующийся организм ребенка посредством плаценты. Впрочем, ряд дальнейших исследований продемонстрировал весьма небольшое число таких случаев, а также отсутствие видимых последствий попадания SARS-CoV-2 внутрь тканей плода. Вышеуказанная неоднозначность породила споры среди исследователей об опасности вируса для еще не родившихся младенцев. В свою очередь, молекулярные биологи, представляющие Институт Гладстоуна (США), решили проверить теорию в ходе эксперимента, используя дефектные эмбрионы и аналоги частиц коронавируса.

Целью исследования стала проверка наличия на поверхности эмбриональных клеток критически важных для распространения патогена рецепторов АСЕ2 и TMPRSS, а также способность фрагментов оболочки SARS-CoV-2 проникать внутрь них. В итоге опыты с дефектными эмбрионами, полученными от доноров с разнообразными этническими корнями, продемонстрировали утвердительный ответ для обоих вопросов. В частности, эмбриональные клетки обеспечивали немалое число молекул белков АСЕ2 и TMPRSS, а аналоги частиц коронавируса провоцировали их массовую гибель, легко проникая внутрь.

По мнению ученых, результаты научной работы свидетельствуют о большой уязвимости эмбрионов для заражения SARS-CoV-2 на первых этапах развития, и это обусловлено отсутствием особой гликопротеиновой оболочки и слабым уровнем формирования собственной иммунной системы. Специалисты настоятельно рекомендуют руководителям репродуктивных клиник, проводящих процедуру искусственного оплодотворения яйцеклеток, уделить внимание дополнительным мерам предосторожности в заведениях.

Источник: nauka.tass.ru